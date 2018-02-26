Вкладываем в Украину: ДТЭК Энерго в 2017 году увеличил инвестиции в предприятия на 37%

ДТЭК Энерго в 2017 году инвестировал в предприятия компании 8,4 млрд грн. Это на 37% больше, чем в 2016 году. ДТЭК продолжает модернизацию энергетических мощностей и увеличивает добычу угля в стране, что позволяет развивать отрасль и двигаться к энергонезависимости Украины.

Ключевыми проектами на теплоэлектростанциях ДТЭК в прошлом году являлись:

перевод двух блоков Приднепровской ТЭС с антрацита на газовый уголь;

завершение реконструкции блока №1 Криворожской ТЭС;

продолжение работ по реконструкции блока №10 Бурштынской ТЭС;

модернизация оборудования и ремонтная кампания в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода.

На угольных активах финансирование направлялось на обеспечение текущих и капитальных ремонтов добычного оборудования, закупку новой техники, поддержку шахтной инфраструктуры, надежность работы конвейеров и подземного транспорта. Часть инвестиций была использована также для усиления безопасности условий труда, что снизило показатель травмированности среди сотрудников.

За 2017 год на "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь" было введено в эксплуатацию 32 лавы, ресурс которых позволил нарастить прирост добычи угля марки Г по итогу года на 8,2% – до 22,9 млн тонн.

В свою очередь дистрибуционные компании "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго" и "Киевэнерго" направляли средства на строительство новых подстанций, повышение оперативности ремонтов бригадами энергетиков, улучшение качества обслуживания клиентов.

"Развитие энергетики и укрепление энергонезависимости Украины было бы невозможным без многомиллиардных финансовых вложений. Именно поэтому ДТЭК Энерго концентрирует свои инвестиции в Украине, делая весомый вклад в преобразование отрасли. За 2017 год компания инвестировала в предприятия более 8,4 миллиардов гривен. Мы направляем средства в увеличение добычи украинского угля, переоборудование энергоблоков с импортного угля на отечественный, повышаем эффективность и экологичность наших ТЭС. И это только часть из всего сделанного. Знаю, что с каждой вложенной гривной наши предприятия будут становиться более совершенными. Поэтому к новым вызовам, которые ждут энергетику Украины в ближайшие годы, мы готовы", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Напомним, ДТЭК продолжает реализацию программы по снижению зависимости в импортном угле, состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков ТЭС с антрацита на газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизаций мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.

С самыми важными действиями ДТЭК по обеспечению надежного энергоснабжения Украины в осенне-зимний период можно ознакомиться на сайте – http://ozp.dtek.com