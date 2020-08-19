12 компаний изъявили желание продавать газ населению по импортному паритету

Четыре компании уже сегодня продают газ непосредственно населению

В первую неделю после открытия рынка природного газа для населения желание поставлять газ бытовым потребителям изъявили 12 новых компаний. Об этом сообщает проект "ГазПрава", созданный при поддержке подконтрольной "Нафтогазу" Федерации работодателей нефтегазовой отрасли, пишет "Politeka".

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"Четыре компании уже сегодня продают газ непосредственно населению. Еще 8 участников рынка обозначили, что в ближайшее время обнародуют газовые тарифные планы для населения", – сообщает проект.

По данным проекта, поставками газа населению уже занимаются ГК "Нафтогаз України", ETG, TAS Energy и Paliv Energy.

Цена продажи газа населению Кабинетом министров с 1 августа 2020 года напрямую не регулируется. Однако ценообразование осуществляется по принципу импортного паритета, который предусматривает цену не европейских газовых хабах плюс стоимость доставки в Украину.

Например, НАК "Нафтогаз Украины" по годовым контрактам предлагает населению покупать газ по цене немецкого хаба NCG плюс фиксированная надбавка 1,95 евро/МВт.час (около 21/тыс. долл. куб. м), что соответствует расходам на доставку газа в Украину.

В тренде Курс доллара в Украине упал еще ниже, а евро вырос в цене

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Принцип импортного паритета закреплен и в постановлении Кабинета министров о выборе поставщика "последней надежды", которым стал "Нафтогаз". Такой поставщик обязан в течение 60 дней продавать газ бытовым потребителям, которые остались без собственного поставщика, по цене газового хаба в Германии плюс стоимость доставки в Украину.

Напомним, принцип импортного паритета при ценообразовании на природный газ для населения по по импортному паритету был закреплен и в меморандуме с МВФ, подписанном в том числе президентом Владимиром Зеленским. Он предусматривал, что цена на газ для населения определяется по так называемой формуле "Амстердам+" – то есть цена на хабе TTF в Нидерландах плюс доставка газа в Украину. Эта формула действовала с января по июль 2020 года.

В 2016-2019 годах такой ж принцип – формула "Роттердам+" – действовал для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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