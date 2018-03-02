150 млрд грн может сэкономить Украина на энергоресурсах – директор ДТЭК ЭСКО

150 млрд. грн. может сэкономить Украина на энергоресурсах, если повысит энергоэффективность своей экономики. Такой оценкой поделился на Украинском энергетическом Форуме директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма. Учитывая дефицит бюджетных средств, ставку необходимо делать на частные инвестиции, которые владельцы предприятий и зданий могут привлечь у банков, международных финансовых институтов и энергосервисных компаний (ЭСКО).

ЭСКО-инвесторы могут профинансировать и выполнить энергоэфффективные мероприятия "под ключ". С помощью энергосервиса целесообразно инвестировать в мероприятия со сроками окупаемости до 3 лет. По оценкам Евгения Бушмы, примерно 20% рекомендуемых энергоэффективных мероприятий подпадают под этот параметр. То есть с помощью энергосервиса можно добиться 28 млрд. грн. экономии без вложений из госбюджета.

480 млн. грн. планирует инвестировать ДТЭК ЭСКО согласно стратегии развития своего бизнеса до 2020 года в энергосервисные проекты. Половину от озвученной суммы компания планирует привлечь от банков, международных финансовых институтов и европейских ЭСКО-партнеров. Приоритетными направлениями для инвестиций будут проекты в промышленности – 337 млн. грн., бюджетной сфере – 134 млн. грн. и жилом секторе – 9 млн. грн.

20 млн. грн. уже инвестировал ДТЭК ЭСКО в 16 энергосервисных проектов с экономией от 35% до 90% энергоресурсов для предприятий в энергетической сфере, металлургии и муниципальном секторе. Каждый 1 млн. грн. инвестиций, вложенных ДТЭК ЭСКО в проекты для своих клиентов, в течение 10 лет принесет им экономию 8 млн грн. или 8,7 млн кВт·ч энергоресурсов.