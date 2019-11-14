2 млрд гривен выделят на содержание народных депутатов в 2020 году

Проект сметы парламента на следующий год опубликовали на сайте Верховной Рады

2 миллиарда гривен на содержание народных депутатов выделят из государственного бюджета 2020 года. Проект сметы парламента на следующий год опубликовали на сайте Верховной Рады. Согласно документу, 642 миллиона должны потратить на зарплаты избранников. 315 миллионов на их обеспечение, в частности на отпуска, оздоровление и аренду жилья. Почти 100 миллионов гривен пойдет на парламентский автопарк. И около 50 тысяч – на газету парламента. Больше 756 миллионов гривен заложили на зарплаты вспомогательного персонала.

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Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров презентовал проект госбюджета-2020 ко второму чтению и утвердил расходную часть на уровне 1,195 трлн гривен. Читайте подробней, какие предлагаются расходы в проекте бюджета-2020.

В обновленном проекте увеличены доходы и расходы, предусмотрено рекордное финансирование дорог и оборонного сектора. В Кабмине документ называют "бюджетом развития и безопасности". Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в комментарии сайту "Сегодня" оценила изменения и шансы выполнить главную смету страны.

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