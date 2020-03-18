23,4 млрд грн налогов перечислила Группа ДТЭК в госбюджет в 2019 году, фонд оплаты труда составил 14,4 млрд грн

Из перечисленных налогов 19,6 млрд грн направлены в центральный бюджет и 3,8 млрд грн - в местные бюджеты

Группа ДТЭК в 2019 году суммарно перечислила в государственный бюджет Украины 23,4 млрд грн налогов и сборов, выплаты сотрудникам в виде зарплат составили 14,4 млрд грн. По итогам года в рейтинг "Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины" вошли 10 компаний Группы ДТЭК.

ДТЭК, как член Всемирного экономического форума (World Economic Forum), разделяет ценности, провозглашенные в Манифесте организации в январе 2020 года. Среди главных месседжей Манифеста – компании должны стремиться к благополучию своих сотрудников, а также своей деятельностью обслуживать общество и поддерживать общины, в которых работают. Это те ценности, которые разделяет и придерживается ДТЭК на протяжении всей своей деятельности.

"Ответственные компании должны на собственном примере демонстрировать, что главная задача бизнеса – это вклад в построение экономики страны и регионов, развитие общества в целом. Одним из таких прямых взносов выплата налогов, из которых формируется бюджет страны. В 2019 году ДТЭК заплатил в госбюджет 23,4 млрд грн налогов. Это – 2,6% от всех налогов, поступивших в бюджет Украины за прошлый год и 12,2% от всех налогов, которые получил бюджет от топливно-энергетического комплекса страны", – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Из этих 23,4 млрд гривен налогов 19,6 млрд были направлены в центральный бюджет и 3,8 млрд грн – в местные бюджеты.

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В "Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины" по результатам 2019 вошло 10 компаний Группы ДТЭК: ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Нафтогаз, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Днепровские электросети, Одессаоблэнерго, ДТЭК Трейдинг, Киевоблэнерго. Данные опубликованы в журнале "Рейтинг".

Кроме того, в 2019 году фонд оплаты труда Группы ДТЭК составил 14,4 млрд грн.

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