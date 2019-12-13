25 лет отмечает самый надежный в Украине международный брокер TeleTrade

Сегодня в активе TeleTrade – круглосуточная мультиязычная поддержка, офлайн- и онлайн-обучение по нескольким специальным программам, качественный финансовый консалтинг и аналитика, разнообразие торгуемых активов

В 2019 году компания TeleTrade празднует свой двадцатипятилетний юбилей. Пожалуй, это самый узнаваемый в Украине международный брокер, предоставляющий инвесторам всего мира услуги на международном финансовом рынке.

Но так было не всегда.

Основанный в далеком 1994 году, TeleTrade стал одним из первых брокеров, который стабильно и динамично развивался на рынке. В течение всего нескольких лет компания открыла десятки офисов в странах Восточной Азии, Европы и Ближнего Востока.

В начале 2000-х TeleTrade одним из первых перешел на торговую платформу MetaQuotes MetaTrader 4.0, а также открыл своим клиентам доступ к ленте DowJones.

В течение 25 лет работы компания постоянно расширяла линейку торгуемых инструментов. В качестве примера можно назвать высоколиквидные валютные пары, CFD на металлы, индексы, сырье, а также цифровые валюты.

Сейчас, конечно, большинство сделок осуществляются в интернете и уже сложно представить, что буквально 20 лет назад рынок выглядел иначе.

Эксперты компании TeleTrade, работающие в ней со дня основания, любят вспоминать, как в начале 1990-х сделки совершались по телефону. Телефонный диллинг был в то время основным способом коммуникации между компанией и клиентом. Как только технологии стали развиваться, а количество пользователей Интернета – расти, TeleTrade полностью перешел в онлайн-торговлю.

Еще в конце 1990-х, откликаясь на запросы клиентов, компания организовала свои первые курсы по совершенствованию навыков торговли на биржевых рынках и обучению трейдингу с нуля.

Сегодня обучающие программы TeleTrade открывают все секреты успешной торговли и пользуются популярностью как у опытных трейдеров, так и у новичков.

Все 25 лет работы на финансовом рынке TeleTrade является примером социально ответственной компании и уделяет большое внимание реализации различных социальных и благотворительных проектов, в том числе на территории Украины.

Кроме того, сегодня TeleTrade является одним из крупнейших работодателей на финансовых рынках и обладателем двух престижных наград за свою кадровую политику: "Работодатель года на финансовом рынке" и "За создание рабочих мест".

TeleTrade занимает лидирующие позиции в рейтинге компаний, предоставляющих услуги для работы на финансовых рынках на территории стран Европы, Азии, Америки. Одними из последних наград являются "Лучший брокер Европы 2018", "Самый надежный брокер Форекс 2017" и "Лучший брокер Европы 2017".

Основным фактором доверия к компании является то, что на протяжении всей 25-летней истории развития TeleTrade оперативно реагирует на запросы клиентов, предлагая им новые финансовые инструменты.

Гордостью руководства компании было и остается то, что все средства клиентов находятся в безопасности, они размещены компанией в европейских банках и платежных системах на сегрегированных счетах, где они надежно защищены действующим законодательством.

На биржевом рынке Европы TeleTrade является бессменным лидером.

Доверие клиентов TeleTrade за десятилетия сотрудничества только укрепляется. Это является прямым следствием корпоративных стандартов, которых неукоснительно придерживается компания, всегда выполняя свои обязательства.

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