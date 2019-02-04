"35% – это больше половины": эксперты рассказали, хватит ли Украине газа до конца зимы

Украинцы не будут мерзнуть, уверяют эксперты по вопросам энергетики и экономики

Фото: Pixabay

"35% – это больше половины": эксперты рассказали, хватит ли Украине газа до конца зимы Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/816/68c/5c581668c16bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/816/68c/5c581668c16bc.jpg 2019-02-04T12:47:00+02:00 Экономика Украинцы не будут мерзнуть, уверяют эксперты по вопросам энергетики и экономики

До конца зимы 2019 года украинцам хватит запасов газа, несмотря на то, что сейчас подземные хранилища заполнены на 35%. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

По его словам, на начало сезона хранилища не были полностью заполнены, поэтому "не нужно разводить панику".

"Пусть цифра 35% не вводит вас в заблуждение. У нас нет необходимости заполнять газохранилища полностью в связи с тем, что потребление газа у нас сократилось за последние пять лет. Практически сократилось в полтора раза. И даже когда годовое потребление газа было у нас порядка во 70 миллиардов кубов, против нынешних 30, то все равно хранилища не заполнялись полностью. Поэтому, как правило, подземные хранилища заполняются так на 50%, поэтому 35% означают, что осталась больше, чем половина запаса", – говорит Гончар.

Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Сергей Фурса. Он также уверен, что газа на зиму хватит.

"Хватит газа, там все нормально. 35% – на два месяца нормально. Надо учитывать, что само хранилище у нас больше 30 миллиардов кубометров, а это немного меньше, чем все потребление газа государством в год. Поэтому никаких проблем нет", – говорит Фурса.

Как известно, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в ПХГ - к 7 ноября запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние – из-за более холодной погоды.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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