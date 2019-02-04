Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"35% – это больше половины": эксперты рассказали, хватит ли Украине газа до конца зимы

Сегодня, 12:47

Украинцы не будут мерзнуть, уверяют эксперты по вопросам энергетики и экономики

Фото: Pixabay
"35% – это больше половины": эксперты рассказали, хватит ли Украине газа до конца зимы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/816/68c/5c581668c16bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/816/68c/5c581668c16bc.jpg Экономика Украинцы не будут мерзнуть, уверяют эксперты по вопросам энергетики и экономики

До конца зимы 2019 года украинцам хватит запасов газа, несмотря на то, что сейчас подземные хранилища заполнены на 35%. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

По его словам, на начало сезона хранилища не были полностью заполнены, поэтому "не нужно разводить панику".

"Пусть цифра 35% не вводит вас в заблуждение. У нас нет необходимости заполнять газохранилища полностью в связи с тем, что потребление газа у нас сократилось за последние пять лет. Практически сократилось в полтора раза. И даже когда годовое потребление газа было у нас порядка во 70 миллиардов кубов, против нынешних 30, то все равно хранилища не заполнялись полностью. Поэтому, как правило, подземные хранилища заполняются так на 50%, поэтому 35% означают, что осталась больше, чем половина запаса", – говорит Гончар.

Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Сергей Фурса. Он также уверен, что газа на зиму хватит.

"Хватит газа, там все нормально. 35% – на два месяца нормально. Надо учитывать, что само хранилище у нас больше 30 миллиардов кубометров, а это немного меньше, чем все потребление газа государством в год. Поэтому никаких проблем нет", – говорит Фурса.

Как известно, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в ПХГ - к 7 ноября запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние – из-за более холодной погоды. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, запасы, гончар, ПХГ, запасы газа, Фурса

Вы сейчас просматриваете новость " "35% – это больше половины": эксперты рассказали, хватит ли Украине газа до конца зимы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина резко увеличила транзит газа

Сегодня, 11:16

За месяц объем голубого топлива, прошедшего через ГТС Украины, вырос на миллиард кубов

Украина откажется от импортного газа – Порошенко

Сегодня, 10:04

Президент спрогнозировал достижение энергетической независимости

США ставят России ультиматум по ракетному договору, а в Украине упали запасы "зимнего" газа: главные темы дня

Сегодня, 11:33

Венесуэлу продолжает лихорадить, а в Украину пришло почти весеннее тепло

Россия увеличила транзит газа через Украину: стала известна причина

1 февраля, 14:03

"Газпром" предоставил данные о своих запасах голубого топлива в Европе

В Украине оценили перспективы газовых переговоров с Россией и ЕС

30 января, 14:00

Министр отказался раскрывать подробные прогнозы

В Украине можно существенно увеличить добычу газа – эксперты

30 января, 05:40

Чтобы отрасль развивалась, надо развивать партнерство между государственными и частными добывающими компаниями

В Украине выросла добыча газа: в Минэнергоугля подвели итоги

28 января, 12:55

В 2018 году в Украине добыли 21 млрд кубометров газа

Украина существенно сократила импорт газа: "Нафтогаз" сообщил детали

29 января, 13:25

Объем импорта газа в 2018 году составил 10,6 млрд кубометров

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях