4G будет в каждом селе: когда всю Украину покроют скоростным интернетом

На автомобильных трассах и в селах Украины будет связь поколения 4G. Кабинет министров перераспределил частоты 800-900 МГц, это даст операторам расширить покрытие страны связью четвертого поколения. В правительстве хотят до 2024 года покрыть мобильным интернетом 95% страны.

Реально ли это сделать, разбирался сайт "Сегодня".

Операторам дали новые частоты

4G в Украине заработал в 2018 году. Тогда для запуска связи четвертого поколения государство продало операторам не самые лучшие частоты – 2600 и 1800 МГц. Данные диапазоны охватывают малую зону действия. Другие частоты на тот момент были заняты.

Только в середине февраля 2020-го Кабинет министров перераспределил частоты 800 и 900 МГц. Раньше они использовались для аналогового телевидения и для 2G.

"Решение Кабмина позволит операторам на частотах, которые они уже используют, задействовать оборудование для четвертого поколения. В 2018-м операторы получили возможность использовать частоты 2600 МГц и 1800 МГц. При этом 2600 МГц ранее не использовался. Сейчас идет речь о диапазоне 900 МГц. Технически сложностей нет, нужно лишь оборудование, деньги и время. Четыре года это достаточное время. Основную работу с 4G операторы начнут со второй половины года, и она растянется на несколько лет", – говорит Роман Химич, эксперт телекоммуникационного рынка.

Покрытие 4G в Украине. Карта НКРСИ

На карте Национальной комиссии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ) видно, что в Украине еще полно мест, где нет покрытия 4G. Однако в "Киевстар" отмечают, что связью четвертого поколения покрыты территории, где проживает 75% населения.

Но развертывание связи по текущим лицензиям еще не завершено, отмечает Химич. По лицензионным условиям, в 2022 году планируется покрыть 4G населенные пункты с населением 10 тыс. и более.

Весной операторы смогут обновить свои лицензии, чтобы запускать 4G на новых частотах. До 2024 года, как уже отмечалось, 95% страны должно быть покрыто 4G.

Как будет расширяться покрытие 4G

"Базовые станции этого диапазона (800-900 МГЦ) имеют большую дальность по сравнению с 1800 и 2600 МГц, это позволит охватить скоростным мобильным интернетом большую территорию", – говорит президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

Закарпатская область станет первой, где операторы начнут перестраивать свои базовые станции и запустят 4G в диапазоне 900 МГц. Это одно из условий НКРСИ. А до конца ноября 2020 года 4G на частотах 900 МГц появится во всех областях страны и будет расширяться.

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Операторы обязаны обеспечить мобильную связь четвертого поколения в течение 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением более 2 000 человек при покрытии не менее 90% населения Украины; в течение 30 месяцев – на международных автомобильных дорогах; в течение 48 месяцев – на национальных автомобильных дорогах, уточняют, в свою очередь, в lifecell.

"В первую очередь, важно, что будут охвачены села. Сельские жители получат доступ к быстрому мобильному интернету. Часто за пределами городов и поселков городского типа нет доступа даже к фиксированному интернету. На сегодняшний день нет тарифов, которые бы не предвидели хотя бы какой-то объем интернет-услуг. Это значит, что резко увеличится территория, на которой украинцы будут оставаться на комфортном уровне связи. За четыре года охватить страну 4G вполне реально", – говорит Роман Химич.

Когда в Украине появится 5G

В 2020 году Украина должна запускать 5G. – соответствующий президентский указ был подписан в мае 2019 года. Но эксперты скептически относятся к этой инициативе.

"На сегодняшний день связь пятого поколения не имеет смысла для Украины, и так будет еще полтора-два года", – считает Роман Химич.

В НКРСИ также не оглашали планов в этом году запускать 5G.

"В Украине сейчас нет высокого спроса на 5G, не до конца использованы возможности предыдущих технологий, которые пришли в Украину с большим опозданием. 4G имеет очень широкий потенциал развития с точки зрения внедрения дополнительных сервисов для частных абонентов, бизнеса и государства. Миллионы украинских абонентов до сих пор не начали пользоваться смартфонами и скоростным мобильным интернетом", – отметили в lifecell.

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На самом деле, технология 5G – не для массового использования. Она рассчитана на промышленный сектор и технологические проекты в различных отраслях и может использоваться в медицине, агросфере, транспорте. Например, аграрии смогут удаленно управлять сельхозтехникой и с помощью датчиков следить за состоянием почвы и урожаем. Автоматизированные системы сами будут определять, когда полить и удобрить почву. Для этого нужен постоянный доступ к скоростному интернету. Если скорость 4G составляет около 20 Мбит/с и ее достаточно для загрузки HD-фильма за 30 минут, то 5G превзойдет его на несколько порядков: от 500 до 1500 Мбит/с.

Сотовая вышка 5G может обрабатывать в сто раз больше устройств, чем 4G. Это означает, что перегруженные базовые станции должны уйти в прошлое – по крайней мере, до тех пор, пока развитие "интернета вещей" не будет означать, что к интернету подключен не только ваш телефон, но и мебель, бытовая техника и одежда.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Украине официально представили мобильное приложение "Дія". Подробности – в сюжете.

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