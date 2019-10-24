50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяца

/ Фото: Сегодня

Реклама

Обычно у нас было принято подводить итоги первых 100 дней работы новой власти. Однако нынешняя команда не раз заявляла, что намерена работать вдвое быстрее всех предшественников, "в турборежиме". Вот и первые итоги она решила подвести не за 100, а за 50 дней. Мы решили воспользоваться подаренным ими поводом и также подвести итоги.

Первым об итогах 50 дней отчитался спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Верховная Рада IX созыва живет в так называемом турборежиме. У нас фактически день за два. Поэтому и итоги мы подводим вдвое быстрее", - сказал Дмитрий Разумков в видеоролике, который он опубликовал 17 октября в Facebook. Он отчитался, что за 50 дней работы Верховная Рада успела рассмотреть 209 законопроектов. Из них 56 приняты в целом, а еще 16 – в первом или во втором чтении.

А через два дня эстафету подведения итогов 50 дней подхватил Кабмин. Премьер-министр Алексей Гончарук выпустил на эту тему очередную (четвертую) "Чашку премьера".

"За это время мы спели сформировать очень крутую, классную команду заместителей министров…, уволить руководителей наиболее коррупционных, одиозных органов и объявить на эти должности конкурсы. Подготовили программу деятельности правительства и бюджет на следующий год", – перечислил основные достижения премьер. Он также назвал "крутые", на его взгляд, законы, которые были приняты за последние 50 дней и в ближайшем будущем принесут экономический эффект. Это законы о детенизации экономики, о борьбе с контрабандой, о государственно-частном партнерстве и др. Рассказал, как Кабмину удалось пресечь рейдерский захват одного из зданий Верховной Рады и Ледового стадиона в Киеве.

Вслед за премьером флэшмоб "#50днівуряду" устроили и министерства. Отметим только те озвученные ими результаты, которые имеют отношение к экономике и какие-то конкретные результаты.

Министерство экономического развития

Два главных результата 50 дней, по оценке главы ведомства Тимофея Милованова, – это начало реформы рынка земли (в ВР передан законопроект по обращению земли) и приватизация (сформирован перечень 800 предприятий на приватизацию и начата работа над созданием Фонда национального богатства, который будет управлять госсобственностью).

Также Тимофей Милованов отметил другие достижения. Коротко перечислим их.

Принята новая редакция закона о публичных закупках, благодаря которой дополнительная экономия может составить до 9 млрд грн в год. Также через ProZorro будет происходить аренда государственного имущества и концессия. Через ProZorro будет проводить закупки на сумму свыше 25 тыс. грн и "Укроборонпром".

В агросекторе, кроме начала процесса за открытие рынка земли, также стартовала реформа спиртовой отрасли. "В этой области много бандитов, и она должна быть реформирована", – написал Милованов. Кабмином подготовлен законопроект о демонополизации, спиртовые госпредприятия готовят к приватизации.

Начата реформа геокадастра. В частности, открыты все решения территориальных органов геокадастра, организована работа по принципу "единого окна".

Разработана новая концепция рынка труда, которая, как обещают, позволит людям быстрее находить работу. Законопроекты в разработке.

Сделан новый макропрогноз по двум сценариям, который учитывает все запланированные правительством реформы.

Возобновлено сотрудничество с МВФ.

Готовится реформа в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Отчитался глава Минэкономразвития и о том, "что пока не удалось". "Нужно перезагрузить и вычистить много критических государственных предприятий в агро и экономике, реформировать наблюдательные советы государственных предприятий, создать фонд или фонды национального богатства для управления государственными предприятиями, реформировать государственную продовольственную службу и службу труд", – написал Милованов.

Министерство энергетики

Достигнут прогресс в анбандлинге (разделении) "Нафтогаза": утверждена схема.

Запущен процесс легализации добычи янтаря, который, как ожидается, станет серьезным источником дополнительных доходов в бюджет. Соответствующий законопроект подан в парламент.

Министерство юстиции

Ускоряется процесс выполнения решений суда. Благодаря этому Государственная исполнительная служба только за сентябрь перечислила в бюджет большую сумму, чем за весь прошлый год: 178 млн грн (в 2018 году – 168 млн).

Министерство инфраструктуры

"Укрзализныця" перешла в сферу управления Мининфраструктуры.

Приняты законы о введении автоматического габаритно-весового контроля, заработали первые 2 площадки взвешивания автомобилей в движении, еще 4 монтируются. Штрафы за перегруз будут направляться в Дорожный фонд.

Объявлены конкурсы по передаче в концессию морских портов Ольвия и Херсон, ведется прием конкурсных заявок.

Плюсы и минусы

Мы также попросили оценить первые 50 дней работы новой власти экономических экспертов, задав им три вопроса: 1) оцените работу новой власти в целом; 2) какое главное достижение за 50 дней, на ваш взгляд; 3) в чем главный провал или разочарование.

Экономический эксперт Борис Кушнирук:

"Программа, которую представило правительство, меня не впечатляет. Совокупность шагов не вызывает возражений, какие-то вызывают сомнения. Но они не дают ответ на вопрос, а куда мы движемся. Не дает представления о цели и инструментах. В том, что заложено правительством, нет даже намека на то, что именно может принести ежегодный рост ВВП на 5-7%. Честно говоря, я бы пока не называл ни успехов, ни провалов, потому что 50 дней – слишком малый срок, чтобы давать оценку. Но тенденции меня не очень радуют. Если говорить о том, что вызывает возражение, – это шаги, связанные с созданием дополнительного давления на малый бизнес. Те решения, которые принимает парламент по согласованию с правительством, не будут способствовать улучшению ситуацию, а, скорее, будут вызывать недовольство в обществе, что будет способствовать падению рейтинга президента, правительства и парламента. Второй шаг, который у меня вызывает возражение, – это планы насчет земельной реформы. Я сторонник снятия моратория, но они его планируют делать в очень плохом контексте, который консервирует сырьевую структуру аграрного сектора. Я имею в виду открытие рынка для иностранцев или разрешение покупать землю юридическим лицам – украинским компаниям. Потому что, если они и будут покупать землю, то только для того, чтобы продолжать политику выращивания массовых видов сельхозкультур, то есть зерновых и масличных, продукции птицеводства и свиноводства, которые затем будут экспортироваться".

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак:

"Общее впечатление от работы новой власти у меня вполне позитивное. Это реформаторский Кабмин, и он делает шаги, которые давно нужно было сделать, но которые постоянно откладывались либо из-за политической нецелесообразности, либо по другим таким же причинам. Например, внесение законопроекта о рынке земли, где есть возможность иностранцам покупать украинскую землю через украинские компании, – это прорыв. Принятие закона об отмене списка запрещенных к приватизации компаний – это тоже огромный прорыв. Есть, конечно, к правительству какие-то замечания, пожелания, некоторые люди там не очень реформаторские, но в целом работу правительства я бы оценил на 7,5 баллов по 10-балльной шкале. Мне также нравится их риторика. Она не популистская, это не заигрывание перед украинцами. Это, возможно, где-то неудобные вещи, но все говорится прямо. Например, о том, что прожиточный минимум не соответствует этому словосочетанию и за 1700 грн прожить не реально. Из того, что мне больше всего нравится, – это то, что это правительство правильно расставляет приоритеты. Их приоритет – это экономический рост. Нельзя обеспечить благополучие граждан без экономического роста. Когда говорят, что сделают людей счастливыми, и не говорят про экономику – это чушь. Рост экономики – это рабочие места, платежи в бюджет, дороги, садики, школы и все остальное по списку. Но когда ВВП на душу населения у нас формально 3,5 тыс. долларов, это все невозможно обеспечить. А рост будет тогда, когда будут инвестиции, и в первую очередь прямые иностранные инвестиции. Они запланированы правительством на уровне 50 млрд долларов за 5 лет. Это очень амбициозно, но, в принципе, вполне реально, если настойчиво работать над этим. Хотя программа правительства не отвечает на вопрос "Как?", тем не менее она ставит KPI, конкретные количественные показатели по многим направлениям, которых предыдущие правительства очень боялись. Цифры всегда более понятны, чем просто "улучшить" или "увеличить". Из негатива я бы отметил то, что программа рассчитана только на 5 лет в целом и нет программы на год. Я надеюсь, конечно, что в ближайшее время появятся такие цели на год, потому что в современных условиях правительству прожить 5 лет – это нереально. Мы понимаем, что следующие выборы будут осенью 2023 года, и это правительство вряд ли останется после следующих выборов. А если будут досрочные выборы, это правительство еще быстрее уйдет. Поэтому важно делать отчет не через 5 лет, а каждый год. Если говорить о конкретных направлениях, мне не нравится сегодняшняя дискуссия вокруг ФЛП. Цель – сделать невозможным для больших компаний мимикрировать под маленькие компании через ФЛП – это хорошая цель. Но метод реализации – проверять всех ФЛП, в том числе наименьших и наиболее незащищенных, при том, что чиновники у нас не ангелы, среди них есть коррумпированные, и они получают возможность требовать еще больше от мелкого бизнеса – это неправильно. Но этим занимается не совсем правительство, а парламентский комитет. Так что это минус – только если оценивать деятельность власти в целом, правительства и парламента".

Член Фонда поддержи экономической безопасности Украины Денис Парамонов:

"Кабинет министров – это новая команда, и, на мой взгляд, они работают так, как и должны работать. Это люди нового, молодого поколения, и есть надежда, что им удастся что-то поменять в нашей стране. Главным достижением первых 50 дней считаю утверждение кассовых аппаратов для ФЛП 2-й и 3-й категорий. Для нас как для представителей среднего бизнеса это имеет глобальное значение, поскольку теперь будет четкий и понятный операционный учет и упорядоченное движение наличных денег. Мои коллеги настороженно относятся к проекту "Государство в смартфоне", но у меня пока разочарований нет".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама