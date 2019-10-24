50 дней нового правительства: эксперт поставил оценку Кабмину

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Кабинет министров Украины, который недавно представил программу деятельности на пять лет, за первые 50 дней своей работы в целом показал воодушевляющие результаты. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Работу правительства специалист оценил на 7,5 баллов из 10.

"Общее впечатление от работы новой власти у меня вполне позитивное. Это реформаторский Кабмин, и он делает шаги, которые давно нужно было сделать, но которые постоянно откладывались либо из-за политической нецелесообразности, либо по другим таким же причинам. Например, внесение законопроекта о рынке земли, где есть возможность иностранцам покупать украинскую землю через украинские компании, – это прорыв. Принятие закона об отмене списка запрещенных к приватизации компаний – это тоже огромный прорыв. Есть, конечно, к правительству какие-то замечания, пожелания, некоторые люди там не очень реформаторские, но в целом работу правительства я бы оценил на 7,5 баллов по 10-балльной шкале", – сказал Козак.

Недостатком Козак считает то, что у правительства есть программа деятельности на пять лет, а вот на год – нет.

"Я надеюсь, конечно, что в ближайшее время появятся такие цели на год, потому что в современных условиях правительству прожить пять лет – это нереально. Мы понимаем, что следующие выборы будут осенью 2023 года, и это правительство вряд ли останется после следующих выборов. А если будут досрочные выборы, это правительство еще быстрее уйдет. Поэтому важно делать отчет не через пять лет, а каждый год", – посоветовал Козак.

Подробнее о том, как справилось правительство, читайте на сайте "Сегодня" – 50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяца

Напомним, обычно в Украине было принято подводить итоги первых 100 дней работы новой власти. Однако нынешняя команда не раз заявляла, что намерена работать вдвое быстрее всех предшественников, "в турборежиме". Вот и первые итоги она решила подвести не за 100, а за 50 дней, чем новости "Сегодня" рассказывали в сюжете:

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