При гастрите врач распишет подробную диету / Фото: freepik.com

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг, за которые платит государство. Программа включает в себя экстренную, первичную медпомощь, специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, ведение беременности и роды, медпомощь детям до 16 лет, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Тарифы на все медуслуги уже рассчитаны. Например, за роды НСЗУ перечислит больнице 8136 грн и 5093 грн за ведение беременности и послеродовой период. Если такие тарифы еще кажутся возможными, то некоторые вызывают вопросы.

За экстренную помощь НСЗУ перечислит 11 161 грн, говорится в постановлении Кабмина. Однако, это сумма за сто человек. То есть за одного пациента – 111 грн.

В этот тариф включена догоспитальная помощь и транспортировка до больницы. Медпомощь в медучреждении оплатят уже по другим тарифам, в зависимости от вида медуслуги.

Не много заплатят и за консультацию специализированного врача – 4942 грн за сто человек. За операции, которые проводятся амбулаторно, – 48 001 грн за сто человек.

"За консультацию одного человека будет оплачиваться 49,42 грн. А за операцию в амбулатории почти 500", – подтвердила Алена Горошко, директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных препаратов Национальной службы здоровья Украины. В тренде 50 гривен за консультацию: как государство оплатит медуслуги для украинцев

/ Фото: Pixabay

"Если такой специалист в среднем будет давать по 20 консультаций в день, то он медучреждению будет приносить примерно 1 тыс. грн в день. Не скажу, что это много, но это не так уже и плохо", считает врач-анестезиолог Анатолий Бондарь.

По самому маленькому тарифу НСЗУ оплатит стоматологию. Стоматологическая помощь детям до 16 лет — бесплатная, ее оплачивает Нацслужба здоровья. Но тариф на нее составит всего лишь 919 грн на сто человек или 9,19 грн за одного. Сложно представить из чего должна быть, например, пломба за девять гривен.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "10 грн на стоматолога: сколько государство заплатит за лечение украинцев" .

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