Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

50 тысяч каждому ребенку: эксперт рассказал, есть ли смысл в идее депутатов

3 марта, 04:35

Александра Романюк, Игорь Тимофеев

Цена вопроса составит 200 млрд грн, говорит Михаил Дяденко

Предложение депутатов от фракции "Слуга народа" выплачивать значительные суммы от государства каждому украинцу после его совершеннолетия является популистским.

Об этом руководитель Центра правового анализа и исследования правовых рисков, представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины в Верховной Раде Михаил Дяденко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Хотелось бы приветствовать законодательные инициативы народных депутатов, направленные на социальную защиту детей. Однако содержание и концепция указанных законопроектов вызывают много вопросов. Прежде всего – какой будет цена вопроса?" – говорит эксперт.

Он напомнил, что, согласно части 3 статьи 91 регламента Верховной Рады, в случае внесения законопроекта, проекта другого акта, принятие которого приведет к изменению показателей бюджета (поступлений бюджета и/или расходов бюджета), субъект права законодательной инициативы обязан приложить финансово-экономическое обоснование, включая соответствующие расчеты.

В тренде
Коронавирус и гривня под давлением: чего ждать от курса доллара в марте

"К сожалению, расчеты, как к первому, так и ко второму законопроекту не предоставлены. Если взять даже ориентировочно, что в 2019 году в Украине родилось 310 тысяч детей, то только на открытие депозитных счетов этим детям необходимо 15,5 млрд грн. А в целом, если принять во внимание всех детей, не достигших 18-летнего возраста, то цена вопроса будет под 200 млрд грн. Понятно, что у государства нет таких средств, поэтому это инициативы из разряда популистских", – подчеркнул Михаил Дяденко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Каждому ребенку – по депозиту: в Раде предложили давать деньги просто так" .

Ранее сообщалось, что в Украине появился новый вид социальной помощи. На третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно выделяет 1700 гривен .

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети Верховная Рада выплаты соцвыплаты экономисты законопроект слуга народа

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золотаЭкономика
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективу
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективуЭкономика
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...