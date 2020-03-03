50 тысяч каждому ребенку: эксперт рассказал, есть ли смысл в идее депутатов

Предложение депутатов от фракции "Слуга народа" выплачивать значительные суммы от государства каждому украинцу после его совершеннолетия является популистским.

Об этом руководитель Центра правового анализа и исследования правовых рисков, представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины в Верховной Раде Михаил Дяденко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Хотелось бы приветствовать законодательные инициативы народных депутатов, направленные на социальную защиту детей. Однако содержание и концепция указанных законопроектов вызывают много вопросов. Прежде всего – какой будет цена вопроса?" – говорит эксперт.

Он напомнил, что, согласно части 3 статьи 91 регламента Верховной Рады, в случае внесения законопроекта, проекта другого акта, принятие которого приведет к изменению показателей бюджета (поступлений бюджета и/или расходов бюджета), субъект права законодательной инициативы обязан приложить финансово-экономическое обоснование, включая соответствующие расчеты.

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"К сожалению, расчеты, как к первому, так и ко второму законопроекту не предоставлены. Если взять даже ориентировочно, что в 2019 году в Украине родилось 310 тысяч детей, то только на открытие депозитных счетов этим детям необходимо 15,5 млрд грн. А в целом, если принять во внимание всех детей, не достигших 18-летнего возраста, то цена вопроса будет под 200 млрд грн. Понятно, что у государства нет таких средств, поэтому это инициативы из разряда популистских", – подчеркнул Михаил Дяденко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Каждому ребенку – по депозиту: в Раде предложили давать деньги просто так" .

Ранее сообщалось, что в Украине появился новый вид социальной помощи. На третьего и каждого последующего ребенка до шести лет государство ежемесячно выделяет 1700 гривен .

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