59% украинцев считают, что необходимо вкладывать в промышленность – соцопрос

Большинство украинцев считают, что необходимо акцентировать внимание на развитии промышленности. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного 5-6 июня, компанией Gradus совместно с Центром экономического восстановления, пишет "Главком".

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Отвечая на вопрос, на каких сферах следует в первую очередь акцентировать внимание для развития экономики, 59% респондентов назвали промышленность.

Также украинцы считают восстановление промышленности ключевым драйвером развития экономики. Такое мнение высказали 39% опрошенных.

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Исследование было проведено 5-6 июня 2020 путем онлайн-опроса. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 50 000 жителей.

Объемы промышленного производства в июне 2020 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,6%. По данным Государственной службы статистики, за январь-июнь 2020 по сравнению с январем-июнем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,3%. В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,3%, в перерабатывающей промышленности – падение на 9,6%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – падение на 6,5%.

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