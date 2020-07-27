Українська
$ 27,76
32,22
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

59% украинцев считают, что необходимо вкладывать в промышленность – соцопрос

27 июля, 16:34

Инна Бабур Инна Бабур

Украинцы считают восстановление промышленности ключевым драйвером развития экономики

Большинство украинцев считают, что необходимо акцентировать внимание на развитии промышленности. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного 5-6 июня, компанией Gradus совместно с Центром экономического восстановления, пишет "Главком".

Реклама

Отвечая на вопрос, на каких сферах следует в первую очередь акцентировать внимание для развития экономики, 59% респондентов назвали промышленность.

Также украинцы считают восстановление промышленности ключевым драйвером развития экономики. Такое мнение высказали 39% опрошенных.

В тренде
Украинцы проедают сбережения: экономисты озвучили печальные прогнозы

Исследование было проведено 5-6 июня 2020 путем онлайн-опроса. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 50 000 жителей.

Объемы промышленного производства в июне 2020 по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,6%. По данным Государственной службы статистики, за январь-июнь 2020 по сравнению с январем-июнем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,3%. В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,3%, в перерабатывающей промышленности – падение на 9,6%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – падение на 6,5%.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

промышленность экономика соцопрос

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая пенсия, отмена льгот и новые штрафы: что изменит социальная реформа
Вторая пенсия, отмена льгот и новые штрафы: что изменит социальная реформаЭкономика
"Считайте меня сумасшедшим": Макрон стучал кулаками на переговорах ЕСЕвросоюз
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит УкраинеРоссия
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизни
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизниЭкономика
МВФ и Минфин занялись
МВФ и Минфин занялись "нулевой декларацией" для украинцевЭкономика
"Дніпро" приватизовано: мільярд у казнуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять