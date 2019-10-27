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5G в Украине может повысить тарифы на связь – эксперт

27 октября, 11:43

Анастасия Ищенко

Новые технологии потребуют вложения новых средств в мобильную связь

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Иллюстрация / Фото: Pixabay

Внедрение пятого поколения мобильных сетей 5G в Украине может привести к существенному росту тарифов на телекоммуникационные услуги.

Об этом главный советник по вопросам научно-технической политики Укртелекома, представитель Украины в Международном союзе электросвязи Виктор Каток рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

По его мнению, введение 5G может ограничить количество абонентов, готовых пользоваться связью нового поколения, поскольку есть работающая 4G, и тарифы существенно измениться не должны.

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"Внедрение новых технологий и услуг, которые может предоставить сеть 5G, не обеспечит быструю окупаемость необходимых инвестиций в ее развертывания. Поэтому при среднемесячном потреблении одним абонентом мобильного трафика на уровне 3-4 гигабайт, спрогнозировать коммерческий успех 5G в Украине пока невозможно", — подчеркнул эксперт.

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Фото: Григорий Салай, Сегодня

Ранее сообщалось, что введение 5G в Украине задерживается , ведь в телекоме есть правило изменения технологий не чаще одного раза в четыре года. Это минимально достаточный срок, который позволяет внедрить технологию и получить от нее коммерческий эффект, чтобы иметь возможность реинвестировать полученные средства в технологии следующего поколения.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "5G в Украине: связи нового поколения ждать пока не стоит" .

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Укртелеком мобильная связь 5G 5G-связь

Источник: Сегодня

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