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8 Марта близко: во сколько обойдется букет и как выбрать действительно свежие цветы

2 марта, 22:10

Екатерина Степаненко

Флористы и цветочные рынки усиленно готовятся к празднику, чтобы предоставить действительно большой выбор цветов

Десятки видов тюльпанов подготовили флористы к 8 Марта. Такой палитры цветов вы еще не видели, в этом убедились корреспонденты новостей "Сегодня". Сколько будут стоить букеты, и как сделать, чтобы долго не увядали?.

Традиционные символы прихода весны уже появились в цветочных магазинах. Сезон тепличных тюльпанов начался еще с нового года. Сегодня за цветок берут от 20 гривен. Цены на базарах и в магазинах почти не отличаются. Но 8 марта тюльпаны немного подорожают.

"Допустим, если сейчас тюльпан стоит 20-25 гривен, то будет 25-30 гривен", – говорит Олег, продавец цветов.

Наталья выращивает тюльпаны дома в одной из комнат. К 8 Марта подрастают целые партии. В нескольких квадратных метрах растут две тысячи тюльпанов. Говорит, что главное для цветов -вентиляция помещения. И яркий свет, который насыщает цветом лепестки. Однако не все пойдут на продажу. Каждый десятый тюльпан для букета не годится.

"Где-то недоохладилось. Где-то недовентилировалось. Что-то получилось невыского роста. Все это учитывается в потери", – говорит Наталья.

На каждом проданном тюльпане Наталья заработает до двадцати гривен:

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"На цену влияет еще доставка. Мы доставляем из Киева. Это еще тысячу на такой объем. И еще упаковка. Это еще тысяча гривен. Потратили мы с доставкой и упаковкой девять тысяч. Хочется заработать хотя бы тридцать".

Как правильно выбирать тюльпаны флористка рассказывает съемочной группе новостей "Сегодня".

"Самый идеальный вариант это сантиметров семь-шесть. И чтобы он был не раскрытый. Чтобы он был не сильно большой. Если он будет сантиметров восемь, то это однозначно он уже перецвел".

Отцвел – а значит, быстро опадет. И первый признак тюльпана, что проживет всего лишь день – резинка, которая держит цветок закрытым. Так искусственно удерживают лепестки, чтобы те не рассыпались к продаже. Поэтому, выбирайте бутоны, которые держатся вместе сами по себе и пусть цветы радуют вас дольше.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин и опубликовали ТОП-5 идей для подарка.

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цены цветы 8 Марта тюльпаны букет

Источник: Сегодня

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