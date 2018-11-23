Госбюджет-2019: главные плюсы и минусы "ночной госсметы", принятой Радой

Принятие Верховной Радой госбюджета-2019 можно назвать политической победой премьера Владимира Гройсмана, поскольку главе правительства удалось показать организаторские способности на фоне пессимистических прогнозов ряда аналитиков о непринятии главного финансового документа страны и его критики в нереалистичности. Но Кабмину удалось найти аргументы для депутатского корпуса и "дожать" до 23 ноября вопрос принятия парламентом "сметы" на следующий год.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"В целом бюджет является действительно сбалансированным и нормальным. Единственный вопрос в том, что в "смете" заложен значительный объем средств, который надо будет отдавать по процентам и за обслуживание внешнего долга Украины. Конечно, в этом есть проблема, ведь мы большую часть дохода, который сейчас крайне необходим для развития экономики страны, для финансирования Вооруженных Сил и т.д., просто отдаем внешним кредиторам. Это надо понимать. И мы идем на урезание разного рода программ. Например, сократили финансирование программы по переселенцам, для которых выделение денег – очень важно. По другим социальным программам также есть "урезание". И это делается из-за того, что мы должны отдавать ощутимую часть доходов госбюджета на финансирование внешних обязательств", – объяснил он.

По словам Мусиенко, что касается других слабых сторон бюджета на 2019 год, то нардепы "не прислушались к пожеланиям силового блока (в особенности оборонной сферы) и недофинансировали тот запрос, который просил министр обороны и Генштаб, что является проблемой".

"В остальной же части можно сказать, что бюджет сбалансирован. Повторюсь, единственной большой проблемой является то, что средства, которые мы могли бы вкладывать в развитие экономики, инфраструктуры и т.д., будем отдавать по внешним долгам. И, кстати, почему еще Гройсман пытался так быстро этот бюджет принять, склоняя депутатов пойти на разного рода компромиссы, объясняется тем, что миссия МВФ завершает свою работу в Украине в этом году. А глава Кабмина хотел, конечно, показать представителям Фонда принятый Радой бюджет, чтобы гарантировать получение Украиной траншей в следующем году. То есть под внешним наблюдением МВФ условие Фонда было таково: вы примите бюджет, покажите, дайте этот документ нам на утверждение, а мы тогда решим, давать вам транши в 2019 году или нет, и в каком размере", – добавил он.

В свою очередь глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак напомнил сайту "Сегодня", что ранее от провластной политсилы звучало, что бюджет на следующий год будет самой сложной "сметой", однако, по его мнению, это совсем не так.

"Ничего сложного в этом бюджете нет. Сложным был сам бюджетный процесс, и то, только по одной причине – он был очень ускоренным. Как мы помним, в последние годы мы гадали, примут бюджет под "елочку" или уже после "елки". Сейчас его утвердили уже 23 ноября. По причине ускоренного бюджетного процесса и можно сказать, что сама подготовка принятия "госсметы" была сложной. В самом же бюджете нет ничего сложного по той простой причине, что соотношение между доходами и расходами (дефицит), соотношение между центральной "сметой" и местными бюджетами являются "ксерокопией" госбюджета-2018. Как его сформировали: взяли показатели "сметы" на этот год, добавили инфляцию к каждой статье (к какой-то – чуть больше, а к какой-то – чуть меньше), и так получился бюджет на 2019 год", – говорит эксперт.

Новак добавил также, что единственное, в чем есть новация в расходной части принятого документа – статья "Президентский фонд" на 1 миллиард гривен, которой раньше не было.

"Хочу напомнить, что деятельность президента обеспечивается через статью по системе Государственного управления делами (так называемая "ДУСя"). Расходы по этой статье в бюджете выросли значительно больше, чем показатель инфляции. И тут вдруг помимо затрат на обеспечение деятельности главы государства возникает президентский фонд. Номинально заявлено, что деньги из этого фонда должны якобы идти на стипендии молодым ученым, на обеспечение школ интернетом, связью, транспортом и т.д. Тогда возникает вопрос, для чего тогда Министерство образования, которое имеет все соответствующие программы по обеспечению транспортом, связью, интернетом и стипендиями (обычными, повышенными и научными)?! Поэтому есть большое подозрение, что этот президентский фонд на 1 млрд грн ни что иное, как фонд президентской предвыборной кампании", – считает экономист.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов тоже отметил сайту "Сегодня", что в одобренном Радой документе есть ряд слабых моментов в части доходов, и есть риски, что "госсмета" не будет выполнена по некоторым многомиллиардным доходным статьям.

"Возьмем хотя бы одну из таких весомых статей, как доходы от приватизации. На 2019 год заложена сумма в 17 млрд грн. На этот год планировалось поступление в 21 млрд грн. Сколько было выполнено в 2018-м? Меньше 100 млн грн! Почти наверняка можно ожидать, что и 17 млрд грн в следующем году казна недополучит. Можно так дальше продолжать. Едва ли этот бюджет будет сбалансированным. Единственный плюс этого бюджета состоит в том, что он принят. Видите ли, эта "смета" избирательного года с президентской и парламентской кампанией. Однозначно, после выборов бюджет будет пересматриваться. Можно ставить под серьезные сомнения и макроэкономические показатели, заложенные в бюджет. Например, снижение темпов инфляции, которого у нас не получается достичь в последние годы. Из года в год уровень роста цен у нас выше, и в 2018 г. инфляция будет более 10%, и в следующем году 7%, очевидно, не будет. Маловероятно, что бюджет будет выполнен в таком виде, в котором он принят", – говорит экс-глава Минэкономики.

Как сообщалось, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет.

Читайте подробней, как принимался бюджет Украины на 2019 год.

Также стало известно, как голосовали народные депутаты. Оказалось, что Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.