Сколько денег украинцы хранят в банках: НБУ назвал цифры

Текущий объем гривневых депозитов на 1,5% ниже показателя на начало года, валютных – на 1,2%

Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль вырос на 1,4% – до 482,974 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 0,4%, до 13,560 млрд долл.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 1,5% ниже показателя на начало года, валютных – на 1,2%.

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Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,8% в феврале и на 1,9% с начала года – до 580,037 млрд грн. Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) сократились на 0,4% в феврале, но при этом выросли на 5,4% с начала года – до 16,743 млрд долл.

Ранее сообщалось, что объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) заявил о планах по прекращению печати бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен – вместо них в Украине будут введены в оборот монеты соответствующих номиналов. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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