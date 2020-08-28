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Абрамовский не решает экологические вопросы, – Фирсов

28 августа, 13:43

Инна Бабур Инна Бабур

Министр экологии не решает экологические проблемы, чем подставляет президента, считает экс-глава госэкоинспекции

Министр экологии Роман Абрамовский не занимается глобальным и стратегическим решением экологических вопросов в Украине, чем подставляет президента Владимира Зеленского.

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Об этом в Facebook написал экс-глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, напомнив, что Зеленский более чем год назад предложил перенести Минэкологии в Кривой Рог для того, чтобы вопрос выбросов и состояния окружающей среды решались эффективнее на местах.

"Получается, что к обещаниям перед президентом некоторые чиновники относятся абы-как. На этот раз уже министр Роман Абрамовский подставляет президента, потому что инсценировать решение экологических вопросов в Киеве значительно легче и приятнее, чем в Кривом Роге", – заявил Фирсов.

По его словам, действующий министр Роман Абрамовский убеждает Офис президента, что такой переезд нецелесообразен и лучше направить туда экоинспекцию.

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"Хотя, если смотреть глубже, то само министерство формирует государственную экологическую политику, которая должна базироваться не на постоянных штрафах за уже осуществленные выбросы, а на формировании вместе с бизнесом реальной стратегии сокращения негативного влияния", – добавляет экс-руководитель Госэкоинспекции.

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Напомним, 13 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести Министерство экологии и природных ресурсов в Кривой Рог до тех пор, пока в регионе не улучшится экологическая ситуация.

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экология Кривой Рог Владимир Зеленский Егор Фирсов министр экологии Роман Абрамовский
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