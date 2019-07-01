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Абрикосы подешевели: эксперты рассказали, будут ли падать цены в июле

1 июля, 14:21

Урожаю навредили весенние холода, поэтому стоимость фруктов выше, чем год назад

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине снижаются цены на сезонные "витамины". Дешевеют не только овощи, но и фрукты. Так, по данным Украинской плодоовощной организации (УПОА), доступнее стали абрикосы – их стоимость за последнюю неделю упала на 21%.

"Снижение цен, в первую очередь, вызваны существенным увеличением предложения, в результате выхода украинских производителей на рынок. И если несколько недель назад весь ассортимент был представлен исключительно импортной продукцией, то сейчас конкуренция между отечественной продукцией и абрикосами из Испании, Греции и Турции обостряется с каждым днем​", – рассказал директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

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Впрочем, по сравнению с предыдущим сезоном, цена на абрикосы в текущем году выше почти вдвое. К концу третьей недели июня она составляла в опте 22 грн/кг, в то время как в аналогичный период прошлого года – всего 12 грн/кг.

"Ценовая ситуация на рынке абрикосов обусловлена ​​задержкой в ​​созревании плодов в результате низких температур в апреле и мае. Таким образом, сезон для украинских производителей начался на несколько недель позже чем в 2018 году. Тем не менее, постепенно на рынок выходят производители не только из южных регионов страны, но и из центральных и восточных областей, что будет способствовать дальнейшему снижению цен на абрикосы", – объяснил аналитик УПОА Семен Крамаренко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие самые дешевые ягоды и фрукты продаются на рынках Украины:


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Тег цены, фрукты, Крамаренко, абрикосы, цены на продукты, снижение цен

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Сегодня

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