Абромавичус назвал "рецепт" наращивания экспорта госпредприятием "Антонов"

Несмотря на то, что уже несколько лет предприятие не производит новой продукции, оно имеет огромный потенциал,

Айварас Абромавичус. Фото: me.gov.ua

Государственное предприятие (ГП) "Антонов", где жалуются на нехватку рабочих, имеет огромный потенциал, однако для наращивания экспорта самолетов ему необходимо объединиться с одной из ведущих мировых авиастроительных компаний. Осуществить это возможно путем создания совместного предприятия. Об этом в интервью изданию The Рage сказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Антонов" не способен нарастить экспорт, если не сделать совместное предприятие с одним из мировых гигантов. И эту проблему нужно решать", – отметил он.

По словам Абромавичуса, ГП "Антонов", несмотря на то, что уже несколько лет не производит новой продукции, имеет огромный потенциал, который необходимо использовать как можно быстрее.

"Антонову" также требуется доработка, сертификация и развитие отдельно взятых модификаций самолетов, что требует сотни миллионов долларов, а в некоторых случаях – миллиардов. Это финансовый ресурс, который сможет обеспечить стратегический партнер", – добавил гендиректор Концерна.

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Вместе с тем он отметил, что для этого необходимо, прежде всего, восстановить имидж "Укроборонпрома" как надежной компании.

Абромавичус также сообщил, что сейчас ГК "Укроборонпром" создано лишь одно совместное предприятие с иностранными партнерами. Речь идет о совместном украинско-турецком производстве беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı (тур. – вид легкой кавалерии) станет одним из первых проектов совместного предприятия.

Напомним, Турция передала Украине партию БПЛА Bayraktar TB2. В марте нынешнего года в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. Военные рассказывали, что перед заходом аппарата на цель в пункт управления передается информация о дальности, высоте и прочие данные. Отдельный боец-оператор осуществляет наведение на цель, после чего прямо оттуда можно применить вооружение. Беспилотник имеет систему лазерного наведения, высокоточное вооружение – точность попадание +/- 1 метр.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях, рассказывал, что беспилотник Bayraktar может уничтожить цель с высоты в 7 км.

В марте пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Данное предприятие будет создано в Запорожье, говорил он.

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