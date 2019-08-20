Абромавичус назвал самые перспективные направления для "Укроборонпрома"

Айварас Абромавичус. Фото: me.gov.ua

Бюджетные деньги точно не будут выделяться для развития государственного концерна "Укроборонпром". Об этом заявил глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус, передает "Цензор".

"Работать будут те, кто сохранил компетенции и технологии. Компании внутри "Укроборонпрома" еще не проаудитированы, и на внешних рынках поднимать деньги на мощные проекты через финансовые инструменты, еврооблигациии можно, только когда идешь и договариваешься с иностранными партнерами, у кого есть деньги и потенциальные рынки сбыта", - сказал он.

Абромавичус отметил, что государственный оборонный заказ растет, но не сильно.

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"В прошлом году УОП поставил оборонным ведомствам Украины вооружения на 400 миллионов долл. Большого увеличения этой цифры ждать не стоит. А вот в экспорте мы ставим амбициозную цель – вырасти в 5 раз к 2025 году. Мировой рынок вооружения – почти 2 триллиона долл в год. Мы хотим экспортировать на 2 миллиарда долл в год. Самое перспективное направление – это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе по причинам саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление. А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов, где мы знаем, что у нас есть на мировых рынках конкурентное преимущество, туда надо кинуть лучшие ресурсы", - рассказал он.

По словам Абромавичуса, компании, задействованные в производстве вооружения, будут, в том числе, развивать производство и товаров двойного назначения, и товаров гражданского назначения.

"Не секрет, что к нам обращается много компаний, которые как раз готовы дать заказы на предприятия гражданского назначения – вышки для ветряных электростанций, продукция на газотранспортную систему, бытовые газовые счетчики и так далее. Нужно людей занимать работой, поднимать серьезно зарплату. Нужно возить, водить инвесторов за ручку, показывать, что на наших предприятиях мы можем тоже изготовлять продукты и военного и гражданского назначения, что мы можем работать по-современному и нам наконец можно доверять. Ожидаю создания совместных предприятий, как военного, так и гражданского назначения, в том числе с лидирующими мировыми компаниями", – сказал он.

Сегодня на предприятиях "Укроборонпрома" работает 70 тысяч человек.

Как сообщали новости "Сегодня", Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

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