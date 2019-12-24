Абромавичус назвал свою зарплату в "Укроборонпроме"

Экс-министр уверяет, что пришел на должность не ради денег

Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

После того, как министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пожаловался на уровень своей зарплаты, генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром", экс-глава Минэкономики Айварас Абромавичус тоже раскрыл сумму своего нынешнего оклада, передает "112 Украина".

"Сейчас я получаю 4500 грн в месяц. Я не пришел, чтобы зарабатывать деньги, я пришел, чтобы создать новую систему. У нас уже есть абсолютно новая команда, мы сделали несколько неплохих ходов, в том числе по продаже самолета Ан-178 перуанской полиции", – сказал Абромавичус.

Реклама

Как известно, средняя зарплата в Украине составила 10 727 гривен по состоянию на октябрь-2019. При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Читайте также: Работа в "Укроборонпроме": Мустафа Найем поразил размером зарплаты

Напомним, ранее Милованов заявлял, что получает зарплату 18 тысяч гривен, но живет на ранее накопленные сбережения, так как нынешнего оклада ему не хватает. Позже стало известно, что за ноябрь министр получил 80 тыс. гривен зарплаты, а его заместители – от 143 тыс. до 195,3 тыс. гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама