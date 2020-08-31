Адвокаты могут предъявить иски за незаконное преследование подозреваемых по делу "Роттердам+"

Люди больше года находились в состоянии подозреваемых, – адвокат

Адвокаты стороны защиты не исключают подачу исков за незаконное преследование своих клиентов после закрытия дела "Роттердам+". Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила адвокат Ирина Одинец.

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"Адвокаты также имеют право предъявить иски о незаконном привлечении к ответственности, поскольку у нас люди больше года находились в состоянии подозреваемых", – заявила адвокат.

Еще один адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в эфире телеканала "112 Украина" отметила, что вывод экспертизы СБУ и последующее закрытие уголовного расследования в очередной раз подтвердили экономическую и правовую обоснованность формулы.

"Экспертиза имела комплексный характер, что вызывает только лишь положительную реакцию. Сама по себе экономическая методология построения этой формулы, является полностью оправданной и корректной", – добавила она.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения убытков.

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11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

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