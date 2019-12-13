Аэропорт "Борисполь" лишится льготы: власти приняли решение

Миниcтерство инфраструктуры согласилось отменить решение о предоставлении льгот аэропорту "Борисполь" в виде пониженного тарифа на аэронавигационное обслуживание.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"С целью соблюдения принципа экономической конкуренции и во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета, Мининфраструктуры подготовит соответствующие изменения в приказ от 04.06.2019 № 415 и устранит диспаритетные условия, установленные приказом. Мы работаем над сбалансированием интересов государства и пользователей воздушного пространства, применяя принципы IКАО и Евроконтроля", – сказал Криклий.

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"Украэрорух получил от Мининфраструктуры поручение по оптимизации расходов предприятия на 2020 год и внесения соответствующих изменений в финансовый план предприятия с целью максимального учета интересов пользователей воздушного пространства", – добавил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Антимонопольный комитет Украины обязал Мининфраструктуры устранить дискриминационные условия, которые касаются ставок за услуги по аэронавигационному обслуживанию аэропорта "Борисполь".

"Авиакомпании не будут заинтересованы в осуществлении авиаперевозок в другие международные аэропорты Украины, кроме аэропорта "Борисполь". В частности, это касается аэропорта Киев (Жуляны), который находится в пределах одного с аэропортом "Борисполь" Киевского авиационного узла", – рассказали в антимонопольном ведомстве.

Напомним, приказ Мининфраструктуры установил единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в киевском аэропорту застряли более 300 пассажиров:

Напомним, за 9 месяцев экспрессом, курсирующим по маршруту от Киева в аэропорт "Борисполь", воспользовались более 600 тыс. пассажиров.

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