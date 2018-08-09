Аэропорт "Борисполь" заплатил гигантский штраф, а Европа купила 11 млн литров украинского пива: итоги дня

На Донбассе стали чаще нарушать режим прекращения огня, вузам не хватает абитуриентов, определена дата начала переноса мобильных номеров

ОБЩЕСТВО

44 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены, с одним бойцом потеряна связь, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

7 грузовиков с гуманитарной помощью местным жителям от Международного комитета Красного Креста последовало сегодня через контрольный пункт "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию. Они везли строительные материалы, песок, гигиенические и медицинские наборы общим весом 103,5 тонн.

31 мирный житель погиб с начала текущего года в результате боевых действий на Донбассе и детонирования боеприпасов, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Еще 137 человек получили ранения.

Зафиксировали резкое увеличение числа случаев нарушений режима прекращения огня на Донбассе за минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине – на 63%, до 6,5 тыс.

27,7% мест государственного заказа в 2018 году получили высшие учебные заведения Киева, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич. Среди лидеров адресного размещения госзаказа также Харьковская (12,5%), Львовская (11,2%), Днепропетровская (6,2%) и Одесская области (5,1%), а по остальным областям госзаказ распределился от 3,2% до 1,1%.

87,1% абитуриентов из 58 875, которые получили в этом году рекомендации поступления на бюджет, выполнили все условия и были зачислены на такую форму обучения.

С 1 мая 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации полноценно запустит услугу по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине.

Для 23 тыс. военных-контрактников до конца 2018 года в Украине построят общежития. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на один из заводов госконцерна "Укроборонпром".

В течение двух недель Кабинет министров не проводит заседаний из-за отсутствия кворума и планирует провести очередное заседание на следующей неделе.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 17 копеек Национальный банк курс гривни к доллару на 10 августа по сравнению с 9 августа – до 27,11 грн за доллар.

135,7 тыс. т сжиженного газа было импортировано в Украину в июле. В сравнении с июнем импорт вырос на 4,7%. Таким образом, июльские поставки побили рекорд, который был установлен в июне текущего года. Прямые поставки из России практически остались на уровне июня – 50,5 тыс. т. Из Беларуси в было завезено 53,6 тыс. т, что на 2,5 тыс. т больше чем в июне 2018 года. В пятерку крупнейших импортеров такого газа по итогам июля вошли "БРСМ-Нафта" (15,7 тыс.т), "Надежда" (14,9 тыс. т), Socar (9,4 тыс. т), WOG (7,9 тыс. т) и ОККО (7 тыс. т).

Сократили на 312 отделений во втором квартале все группы банков, кроме иностранных, сеть структурных подразделений в целом – до 9128. Наиболее существенные сокращения касались государственных банков, сеть которых суммарно сократилась на 253 отделения. Кроме того, во втором квартале иностранные и государственные банки сокращали персонал, а частные – нанимали. В целом общем штатная численность банковских работников уменьшилась на 1 тысячу человек, преимущественно за счет госбанков.

Уплатил 12,78 млн грн штрафа Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), наложенного Антимонопольным комитетом в январе 2017 года за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта.

Антимонопольный комитет разрешил продолжить действия Соглашения о прямом урегулировании убытков по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), заключенного Моторным (транспортным) страховым бюро Украины и страховщиками (на сегодня его подписали 18 компаний).

На 46% меньше чем в предыдущем месяце Украина в июле текущего маркетингового года (2017/2018 МГ, сентябрь-август) экспортировала сахара – 36,7 тыс. тонн, сообщили в Национальной ассоциации "Укрцукор". Основные поставки в июле осуществлялись в Узбекистан – 89%. Незначительные отгрузки были в Молдову – 4%, Азербайджан – 3% и Таджикистан – 2%.

Выросли на 27,6% в годовом измерении поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-июле – до 126,8 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

МИР

11 млн л пива поставили в ЕС украинские пивовары за прошлый год, что составило 3% от всего объема, ввозимого в Европу, и оказались на пятом месте среди экспортеров. Об этом свидетельствуют данные "Евростата". Больше всего в ЕС предпочитали мексиканское пиво (211 млн литров или 52% импортного пива в 2017 году). Мексика опередила Сербию – 48 млн литров (12%), США – 39 млн (10%), Беларусь – 23 млн (6%). Крупнейшим производителем пива в ЕС является Германия – 8,1 млрд литров (20% общего производства в ЕС). На втором месте Великобритания – 5,6 млрд литров (14%), затем Польша – 4 млрд литров (10%), Нидерланды – 3,9 млрд литров (9%), Испания – 3,6 млрд литров (9%) и Бельгия – 2,4 млрд литров (6%). Всего в 2017 году в Евросоюзе было произведено 41 млрд литров алкогольного пива, что на 2,5 млрд литров больше, чем в 2016 году.

Два японских производителя автомобилей – Mazda и Suzuki, а также производитель мотоциклов Yamaha допускали нарушения при проведении тестов на расход топлива и выбросы вредных веществ, сообщило министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии.

41,5% жителей Македонии поддерживают соглашение с Грецией об изменении названия своей страны – таковы данные последнего соцопроса. Накануне соответствующего референдума 30 сентября результаты опроса показали, что граждане Македонии поддерживают как заявку на членство в НАТО, так и на вступление в ЕС, а также соглашение о новом названии с Грецией. Только около 20% респондентов полностью знакомы с текстом соглашения об изменении названия между двумя странами. Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС.