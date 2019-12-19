Аэропорт Ужгород: Украина и Словакия ведут переговоры о правилах работы

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Украинская и словацкая стороны согласовали содержание соглашения об определении условий использования воздушного пространства Словакии в международном аэропорту Ужгород, вместо которого в прошлом году предлагали построить новый аэропорт в Мукачево. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Поскольку взлетно-посадочная полоса аэропорта Ужгород заканчивается на границе со Словакией, самолеты вынужденно взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство соседней страны. Поэтому для нормальной работы аэропорта необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое определит условия использования части воздушного пространства в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения определенным украинским провайдером аэронавигационных услуг в аэропорту Ужгород.

19 декабря стороны постатейно обсудили положения межправительственного соглашения об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словакии для предоставления услуг воздушного движения определенным украинским поставщиком аэронавигационных услуг в аэропорту Ужгород и договорились относительно редакции проекта соглашения.

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"До подписания должностными лицами, назначенными соответствующими правительствами, соглашение подлежит внутригосударственным процедурам согласования в соответствии с процедурами официального функционирования международных соглашений, которые существуют в каждой из стран", – отмечает министерство.

Министр Владислав Криклий заявил, что украинская сторона максимально быстро обеспечит прохождение внутригосударственных процедур согласования и надеется на такие же действия словацкой стороны.

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Он также отметил, что во время визита президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Украину 16 сентября 2019 года главы государств подтвердили необходимость активизации работы сторон с целью скорейшего заключения соответствующего соглашения.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 15 марта 2019 года, аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва. Воздушная гавань приняла первый рейс авиакомпании "Мотор Сич".

Однако 10 мая стало известно, что компания "Мотор Сич" официально прекратит выполнение рейсов. Такое решение в компании объяснили нерентабельностью рейсов в направлении Закарпатья. Билет на рейс стоит от двух тысяч гривен. Кроме того, маршрут предусматривает двухчасовую пересадку во Львове.

Правда, летом авиасообщение Ужгорода со столицей восстановили. В местном облсовете сказали, что власти, жители и гости Закарпатской области заинтересованы в восстановлении авиационного сообщения между Ужгородом и столицей. Там рассказали, что жителей Ужгорода не устраивает то обстоятельство, что самолет отправляется в Киев по пятницам, когда все официальные учреждения в столице завершают рабочую неделю, и по сути не решить ни одного делового вопроса. При этом в облсовете отметили высокую стоимость билета – около 4000 грн.

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