Аферисты используют тему коронавируса для мошенничества: схемы и защита от киберугроз

Злоумышленники используют Вайбер-бот, размещают лживые объявления о продаже трендовых товаров, шлют письма от имени МОЗ и ВОЗ, звонят якобы из банков или Пенсионного фонда – и все ради кражи личных данных и денег украинцев

Пандемия и жесткий карантин кардинально изменили жизнь миллионов украинцев, а все связанное с коронавирусом привлекает беспрецедентное внимание. К сожалению, находятся мошенники, которые используют ситуацию вокруг эпидемии для своих грязных дел. Играя на различных мотивах – от желания украинцев помочь, до страхов и тревожных настроений – мошенники выманивают у граждан деньги или личные данные, чтобы получить доступ к их банковским счетам.

Мы выяснили, какие схемы чаще всего используют мошенники и как от них защититься. За наиболее компетентным ответом, как украинцам защитить свои финансы, мы обратились в Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ).

Оказалось, что среди самых популярных схем мошенников – использование сайтов-подделок, звонки или сообщения от имени банка, письма якобы от ВОЗ и продажа несуществующих товаров для борьбы с вирусом. Подробно об этих схемах можно прочитать здесь.

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Однако упомянутыми схемами арсенал мошенников не ограничивается. Более того, аферисты постоянно придумывают новые способы, как одурманить украинцев. Мы разобрались, какие еще способы используют злоумышленники во время карантина, чтобы завладеть чужими деньгами.

Мошенники создали Viber-бот, который от имени одного из банков рассылал сообщения о безвозмездной денежной помощи от государства в условиях карантина и коронавируса. В сообщениях предлагалось заполнить данные карточки для перевода средств и указать код подтверждения. Этих данных достаточно, чтобы человек потерял свои деньги.

/ Фото: freepik.com

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Среди новых киберугроз, которые возникают на фоне эпидемии, – мошеннические приложения для мобильного телефона, которые якобы отслеживают ситуацию с распространением коронавируса в вашем районе. На самом деле, установка такого приложения чревата потерей данных и денег.

Киберпреступники создали рассылку от имени Центра общественного здоровья Минздрава Украины якобы с последними данными об эпидемии. Однако в письме содержался документ с вирусом, который после загрузки на устройство пользователя предоставлял аферистам удаленный доступ.

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Также, с учетом повышенного спроса на различные удаленные сервисы во время карантина, участились случаи продажи поддельных онлайн-курсов и подписок. В таких случаях жертвы либо непосредственно отправляют средства мошенникам и не получают услуг, либо разглашают свои конфиденциальные данные, что также опасно.

Отдельное направление для деятельности мошенников – якобы услуги по возвращению средств за купленные путевки и билеты, воспользоваться которыми не получилось из-за карантинных ограничений и закрытых границ. Оплачивая услуги таких аферистов, украинцы несут повторные убытки.

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Участились звонки мошенников, представляющихся сотрудниками финансовых учреждений. К примеру, под предлогом проверки данных, чтобы избежать штрафов за просрочку по кредиту во время карантина, они пытаются разузнать конфиденциальную информацию и получить доступ к счетам.

Традиционно в фокусе злоумышленников оказываются пенсионеры. Среди современных легенд для обмана – что пенсионное удостоверение во время карантина недействительно, а чтобы спасти сбережения нужно перевести деньги на другую карточку, якобы открытую на имя жертвы.

Пользуясь готовностью украинцев помогать нуждающимся, аферисты адаптировали традиционную схему мошенничества под видом благотворительной деятельности. Теперь они собирают деньги якобы на борьбу с эпидемией коронавируса, правда, указанной ими организации обычно нет ни в реестрах, ни в городе, ни на карте, как и учредителей, и отзывов об их деятельности.

В условиях ограниченной работы торговых центров и рынков мошенники продолжают использовать сайты бесплатных объявлений для своих целей. Схема следующая: мошенник на сайте рекламирует трендовый товар по низкой цене, в ходе переписки предлагает надежную доставку, а для ее оформления сбрасывает ссылку на внесение данных. В итоге доверчивый покупатель попадает на фишинговый сайт и теряет деньги.

Также в условиях кризиса злоумышленники предлагают туманные схемы заработка на якобы лекарствах от коронавируса. Заинтересовавшихся жертв мошенники обрабатывают психологически во время общения по телефону и, конечно же, отправляют на сайты со зловредным программным обеспечением.

И это далеко не полный перечень схем и предлогов, которые используют аферисты. Поэтому подводя итог, напомним несколько главных рекомендаций, которые помогут не стать жертвой мошенников: не доверяйте незнакомцам, проверяйте информацию, не разглашайте конфиденциальные данные, пользуйтесь только проверенными сервисами и сайтами.

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