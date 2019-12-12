Аферисты в Украине наживаются на желающих сэкономить на подарках

Эксперт по безопасности рассказал, как не попасться на крючок мошенников

Пока украинцы ищут идеи для подарков к Новому году, мошенники по-своему готовятся к предстоящим праздникам. Интернет уже буквально кишит предложением дешевых гаджетов. Но скупой платит дважды, говорит народная пословица и доказывает практика.

О мошеннической схеме уже говорят в сети. Мужчина хотел купить смартфон и нашел гаджет по цене, которая оказалась значительно ниже среднерыночной. Но продавец потребовал предоплату. Мол, вы оплачиваете товар, приходит курьер, вы проверяете телефон и если товар не подходит, курьер якобы вернет деньги наличкой или переведет на карту.

Корреспонденты "Сегодня" решили опробовать схему на себе и тоже нашли дешевый гаджет. За б/у смартфон в идеальном, как уверяет продавец, состоянии заплатить придется 10 тысяч гривен, тогда как такие же устройства в других местах стоят все 15 тысяч. Получить заказ можно только по почте – по частичной предоплате. Но никаких гарантий продавец не предоставляет. Говорит, что за "какие-то 300 гривен" якобы нет смысла обманывать.

Это и есть крючок, говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов. "Сумма небольшая, можно и рискнуть", – думают наивные покупатели.

"Почти все дешевые предложения на сайтах продаж – это мошенники. Например, если вам предлагают товар, который стоит 10 тысяч гривен, за четыре тысячи, то это мошенники. Лучше туда не лезть", – советует Болгов.

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И ни в коем случае специалист не советует отправлять предоплату, ведь по негласному правилу интернет-торговли, если товар не подошел покупателю, назад он отправляется за деньги продавца.

"Нормальным продавцам, которые этим занимаются, не составляет труда отправить товар и по постоплате", – подчеркивает Болгов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также предупреждали, что мошенники разработали новую схему телефонных обманов. Людям приходят SMS, а потом они обнаруживают огромные долги на счету мобильного оператора.

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