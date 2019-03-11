Агентство Fitch оценило кредитный рейтинг Украины

Прогноз для нашей страны остается стабильным, считают аналитики

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Агентство Fitch оценило кредитный рейтинг Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/626/4ee/5c86264eecafb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/626/4ee/5c86264eecafb.jpg 2019-03-11T11:14:00+02:00 Экономика Прогноз для нашей страны остается стабильным, считают аналитики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом. В прошлый раз агентство Fitch подтверждало рейтинг Украины в октябре-2018.

Таким образом, инвестиционный класс Украины агенство определяет как "высокоспекулятивный". Однако страна уже вышла из зоны существенного риска.

Аналитики Fitch аргументировали такое решение слабой внешней ликвидностью украинской экономики, а также высокими потребностями Киева во внешнем финансировании – из-за пиковых выплат по госдолгу. Кроме того, агентство отметило политические риски, связанные с грядущими выборами.

"Повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе МВФ и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы", - отметили в Fitch.

В агентстве также подчеркнули, что соблюдение программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) имеет ключевое значение. Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by (SBA). Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. Кроме того, МВФ одобрил выделение Украине первого транша в рамках новой программы – 1,4 млрд долларов.

Напомним, также осенью 2018 году международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом. Эта оценка так же свидетельствует о выскоспекулятивном инвестиционном классе.

Moody's Investors Service повысило рейтинги Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со "стабильного" на "положительный".

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