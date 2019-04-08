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Агентство Fitch дало прогноз по курсу гривни к доллару

Сегодня, 16:21

Международное рейтинговое агентство озвучило прогноз на 2019-2020 годы

Фото: пресс-центр НБУ
Агентство Fitch дало прогноз по курсу гривни к доллару //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/656/48a/5c865648ad3c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/656/48a/5c865648ad3c3.jpg Экономика Международное рейтинговое агентство озвучило прогноз на 2019-2020 годы

Среднегодовой курс гривни к доллару в 2019 году составит 28,86 грн за доллар, а в 2020 году – 30,6 грн за доллар.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

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Напомним, по состоянию на сегодня, 8 апреля, официальный курс гривни составляет 26,77 грн за доллар. По сравнению со значениями пятницы, 5 апреля, курс доллара упал на 25 копеек.

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:


Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн за доллар, а в 2020 – 31 грн за доллар. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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Тег Fitch, курс валют, курс гривни, курс доллара

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