Агентство Fitch дало прогноз по курсу гривни к доллару
Международное рейтинговое агентство озвучило прогноз на 2019-2020 годы
Среднегодовой курс гривни к доллару в 2019 году составит 28,86 грн за доллар, а в 2020 году – 30,6 грн за доллар.
Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Напомним, по состоянию на сегодня, 8 апреля, официальный курс гривни составляет 26,77 грн за доллар. По сравнению со значениями пятницы, 5 апреля, курс доллара упал на 25 копеек.
Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн за доллар, а в 2020 – 31 грн за доллар. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
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