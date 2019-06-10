Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Агентство Fitch подтвердило рейтинги Днепра

10 июня, 14:52

Аналитики отметили, что рейтинги города сдерживаются суверенным рейтингом Украины

Фото: Днепр, Украина / Facebook
Фото: Днепр, Украина / Facebook.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило городу Днепру долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "В-". Прогноз по рейтингу – "стабильный". Об этом говорится в пресс-релизе Fitch.

В нем сказано, что муниципалитету также подтвержден краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "В" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "AA-" со "стабильным" прогнозом.

Аналитики отметили, что рейтинги города по-прежнему сдерживаются суверенным рейтингом Украины, который подтвержден на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

"Fitch оценивает кредитоспособность Днепра на самостоятельной основе на уровне "bb-", исходя из сочетания оценки риск-профиля как уязвимого и оценки устойчивости к долговой нагрузке на уровне "aaa", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по прогнозам аналитиков Fitch, среднегодовой курс гривни к доллару в 2019 году составит 28,86 грн за доллар, а в 2020 году – 30,6 грн за доллар.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Днепр, рейтинг, Fitch

Вы сейчас просматриваете новость " Агентство Fitch подтвердило рейтинги Днепра". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денег от России не ждут: Fitch оценил кредитный рейтинг "Нафтогаза Украины"

19 апреля, 18:05

В агентстве проанализировали положение украинской госкомпании

Агентство Fitch дало прогноз по курсу гривни к доллару

8 апреля, 16:21

Международное рейтинговое агентство озвучило прогноз на 2019-2020 годы

Что будет с ценами на нефть: озвучен стрессовый прогноз Fitch

4 апреля, 13:49

Аналитики раскрыли прогноз на ближайшую и долгосрочную перспективы

Евросоюз оштрафовал Fitch на пять миллионов евро

29 марта, 14:07

Решение вынесло Европейское агентство по ценным бумагам и рынкам

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Кто сказал, что немки – некрасивые?

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Что лечит калина в организме человека

На что способно обычное дегтярное мыло

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

«Киевстар» отменит мобильные безлимитные тарифы

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Чумовая бомбардировка Усиком соперника
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь