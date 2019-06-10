Агентство Fitch подтвердило рейтинги Днепра
Аналитики отметили, что рейтинги города сдерживаются суверенным рейтингом Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило городу Днепру долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "В-". Прогноз по рейтингу – "стабильный". Об этом говорится в пресс-релизе Fitch.
В нем сказано, что муниципалитету также подтвержден краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "В" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "AA-" со "стабильным" прогнозом.
Аналитики отметили, что рейтинги города по-прежнему сдерживаются суверенным рейтингом Украины, который подтвержден на уровне "В-" со стабильным прогнозом.
"Fitch оценивает кредитоспособность Днепра на самостоятельной основе на уровне "bb-", исходя из сочетания оценки риск-профиля как уязвимого и оценки устойчивости к долговой нагрузке на уровне "aaa", – сказано в сообщении.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по прогнозам аналитиков Fitch, среднегодовой курс гривни к доллару в 2019 году составит 28,86 грн за доллар, а в 2020 году – 30,6 грн за доллар.
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