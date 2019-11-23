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Агентство Moody's подтвердило рейтинг Украины и улучшило прогноз до позитивного

23 ноября, 02:55

Подтверждение рейтингов Украины "Caa1" отражает ее значительную внешнюю уязвимость, хотя и показывает признаки улучшения

/ Фото: AFP

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Serviceулучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".

"Подтверждение рейтингов Украины "Caa1" отражает ее значительную внешнюю уязвимость, хотя и показывает признаки улучшения", – говорится в сообщении.

Moody’s указывает, что значительные выплаты по внешнему долгу в предстоящие годы – в отсутствие новой программы Международного валютного фонда – требуют постоянного доступа к рынкам. Одновременно сдерживать восходящее движение кредитного рейтинга продолжает риск нового обострения геополитической напряженности.

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Ключевыми факторами для улучшения прогноза агентство назвало восстановление валютных резервов Украины, которое снижает внешнюю уязвимость в контексте крупных внешних выплат, а также улучшение макроэкономической стабильности страны и перспективы возобновления реформ, усиливающих экономическую устойчивость страны.

Одновременно Moody's подтвердило рейтинг "Ca" по еврооблигациям на сумму $3 млрд, которые Украина продала России в декабре 2013 года и которые являются предметом спора в Лондоне между двумя правительствами из-за международного вооруженного конфликта.

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Помимо того агентство сохранило долгосрочные страховые потолки в иностранной валюте и депозиты Украины на уровне "B3" и "Caa2" соответственно, краткосрочные – на уровне "Not Prime" (NP). Moody's также оставило неизменными страховые потолки в местной валюте на уровне "B3".

Ранее Moody’s изменило прогноз банковской системы Украины на "стабильный" с "позитивного".

Напомним, кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с „B-" до „B", что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, значит, что "доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется".

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экономика рейтинг Украина Moody's МВФ

Источник: Интерфакс-Украина

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