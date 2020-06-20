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Аграрии протестовали у Кабмина против повышения цен на продукты из-за пошлин на топливо

20 июня, 15:38

Представители аграриев отмечают, что введение пошлины - это дело рук монополистов

У здания Кабинета министров Украины несколько сотен аграриев протестовали с требованием не вводить таможенные пошлины и квотирование на импортные дизельное топливо (ДТ) и сжиженный газ (СПГ), сообщает корреспондент РБК-Украина.

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Акция прошла под лозунгами: "Нет – пошлине и квотам на импортное топливо" и "Нет – обогащению олигархов за счет обычных людей". В ней приняли участие фермеры из разных областей Украины, недовольные инициативой введения пошлины или квотирования на импортные ДТ и СПГ.

По словам митингующих, от этого не только фермеры потеряют до 3 млрд гривен, но и простые украинцы больше заплатят за продукты, которые неизбежно подорожают.

"Это скажется в конце концов на внутренних ценах на базарах, на покупателях – чем будет дороже наша продукция, тем меньше ее будут покупать", - отметил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак.

Представители аграриев отмечают, что введение пошлины – это дело рук монополистов.

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"В последнее время принимаются решения межведомственной комиссии, которые направлены просто на создание монопольного рынка отечественными олигархами", – заявила заместитель председателя "Аграрного союза Украины" Жанетта Емельянова.

Участники акции передали обращение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с требованием не допустить введения специальных пошлин или квот на импортное дизтопливо и сжиженный газ.

Как сообщалось ранее, в январе 2020 года "Укртатнафта" совместно с "Нефтегазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СПГ на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% до 2024.

По оценкам НАУ, введение пошлин сделает закупочные цены на ДТ и СПГ в Украине самыми высокими в Европе, разрушит устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, экономика Украины будет терять около 11 млрд гривен в год.

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