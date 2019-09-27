Аграрии собирают урожай: сколько зерна намолотили в Украине

Минагрополитики опубликовало результаты сбора зерновых и зернобобовых по состоянию на 26 сентября

/ Фото: AFP

Украинские аграрии по состоянию на 26 сентября собрали зерновые и зернобобовые культуры на площади 11,1 млн га, или 72% к прогнозу, – 45,1 млн тонн зерна при средней урожайности 40,8 ц/га.

Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, ранее заявившего, что Украина может стать экспортером риса и кормить Азию.

В частности, аграрии намолотили:

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кукурузы – 5,4 млн тонн на площади 899 тыс. га, или 18% к прогнозу;

гречки – 72 тыс. тонн с площади 54 тыс. га, или 80% к прогнозу;

проса – 138 тыс. тонн с 74 тыс. га, или 82% к прогнозу.

Кроме того, они собрали 9,6 млн тонн подсолнечника и 2 млн тонн сои.

Ранее новости "Сегодня" писали, что урожай ранних зерновых и зернобобовых культур составил 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства США в сентябре понизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году до 28,7 млн тонн, а кукурузы – до 36 млн тонн.

Владимир Гройсман, который до 29 августа возглавлял Кабмин, заявлял, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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