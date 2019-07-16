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Аграрии собрали урожай с половины прогнозируемых площадей

16 июля, 12:45

Данные по уборке нового урожая обнародованы по состоянию на 15 июля

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинские сельскохозяйственные производители собрали 17,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 5,1 млн га, или 52% к прогнозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Данные по уборке нового урожая зерновых и зернобобовых, которая началась в июне, по состоянию на 15 июля такие:

  • пшеница – 12 млн тонн с площади 3,3 млн га, или 51% к прогнозу при урожайности 35,9 ц/га;
  • ячмень – 4,9 млн тонн с площади 1,5 млн га, или 61% к прогнозу при урожайности 32,4 ц/га;
  • горох – 497 тыс. тонн с площади 223 тыс. га, 78% к прогнозу при урожайности 22,3 ц/га;
  • рожь – 16 тыс. тонн с площади 6 тыс. га, или 5% к прогнозу при урожайности 25,8 ц/га;
  • овес – 5 тыс. тонн с площади 2 тыс. га, или 1% к прогнозу при урожайности 22,3 ц/га.

В сообщении также говорится, что намолочено 1,9 млн тонн озимого рапса на площади 838 тыс. га, или 65% к прогнозу.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:


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Тег сельское хозяйство, зерно, урожай, аграрии, АПК , зерновые

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Сегодня

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