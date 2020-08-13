Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая кукурузы

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) уменьшила прогноз урожая кукурузы, которая является одной из главных экспортных культур, на 2020-2021 маркетинговый год. Как сообщила пресс-служба УЗА, теперь аграрии ожидают, что урожай составит 36,4 млн тонн, а не 38,9 млн тонн, которые прогнозировались ранее.

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Ухудшение прогноза специалисты объяснили слишком сухой погодой, которая наблюдается последние несколько недель по всей Украине. Такие условия негативно влияют на вегетацию и урожайность кукурузы.

Аналитики прогнозируют, что экспорт кукурузы при таком урожае составит 31 млн тонн, что на 2 млн тонн меньше предыдущего прогноза.

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Ранее также сообщалось, что Египет нашел замену украинской кукурузе. Основными поставщиками кукурузы в эту страну сейчас являются страны Южной Америки (Аргентина и Бразилия) и Черноморского региона, включая Украину и Румынию. Начиная с марта 2020 года поставки кукурузы из Украины в Египет начали снижаться, тогда как Аргентина наращивает отгрузки.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине спасали аграриев и урожай-2020. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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