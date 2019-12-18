Акцизы на спирт: Рада ужесточила штрафные санкции к нарушителям

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога. Об этом сообщается на портале Верховной Рады.

"Законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования", – говорится в сообщении.

За соответствующее решение проголосовали 316 нардепов.

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В новом документе пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах. Также определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные, и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней. Помимо этого, также предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать составлять способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную). Народные депутаты также отменили требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа. А для промышленных потребителей продлен срок представления справки формы 2 до 15 календарных дней и уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных, что может облегчить учет и систематизацию использованных объемов горючего.

Кроме того, законом предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что значительная часть рынка спиртных напитков и сигаретв Украине переехала в тень. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее объявлял, что в Украине запущен проект по выводу из тени рынка табачных и алкогольных изделий. По подсчетам министра, до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в два раза повысить конкуренцию в пяти отраслях – энергетике, агропромышленном комплексе (АПК), спиртовой и табачной отраслях, а также на рынке минеральных удобрений.

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