Александр Репкин: "Водородная энергетика объединяет Украину и мир"

17 мая в Киеве состоялся крупнейший в Украине и Европе Первый международный энергетический форум "Ветер и Водород" (International New Energy Forum "Wind and Hydrogen"), на котором были представлены современные технологии сочетания ветровой и водородной (H2) энергии как безграничного экологического и "аполитичного" источники энергии для Украины. Также более 350 участников из 16 стран мира обсудили на форуме перспективы развития рынка возобновляемой энергетики и необходимость адаптации украинской энергосети и законодательства к мировым "зеленым" стандартам и тенденциям.

Первый ветроводородный форум совместно организовали Александр Репкин, энергетическая ассоциация "Украинский водородный совет" и Андрей Конеченков, Украинская ветроэнергетическая ассоциация – с целью популяризации в Украине знаний о технологиях использования ветра и водорода для балансировки национальной энергосистемы, определения их роли в обеспечении энергонезависимости, определения возможностей применения в промышленности и быту.

О значении этого масштабного события рассказал инициатор, модератор и автор идеи проведения форума Александр Репкин.

Александр, расскажите, почему водородный энергетический форум? Эта тема сейчас актуальна?

Идея организации форума заключается в создании современной коммуникационной международной платформы по обмену практическим опытом и для разработки конкретных рекомендаций по стратегии энергетического развития Украины. Мы начали новейшей общественный и энергетический диалог, целью которого является обсуждение возможности внедрения для Украины безграничного и экологического источника энергии – водорода.

Ведь сегодня большинство представителей бизнеса и частного сектора не имеют полного понимания возможностей использования водорода. В прошлом водородные технологии зачастую ассоциировались с военными разработками. Но сегодня мир динамично развивается и ведущие страны мира сосредоточились на построении не просто водородной энергетики, а водородной экономики. И я считаю, что именно водород станет мощным толчком к третьей индустриальной революции.

Форум посетили ваши коллеги из других стран мира. Как они оценивают перспективы Украины на мировом рынке водородной энергетики?

Для развития водородных технологий и консолидированного международного сотрудничества представители возобновляемой энергетики объединились в энергетическую ассоциацию "Украинский водородный совет", которая уже активно сотрудничает с национальными энергетическими ассоциациями Европейского Союза и европейскими энергетическими компаниями. Приятно то, что почти все, кого мы пригласили, смогли приехать (впервые) в Украину для участия в форуме.

Международные гости оценивают украинский энергетический рынок как перспективный. Потому что в ближайшее время он будет нуждаться в кардинальных действиях и изменениях по замене энергосетей и внедрению возобновляемых энергетических источников в промышленном масштабе, а это возможно только при условии использования водородной энергетики.

Расскажите, в чем будет заключаться сотрудничество с международным сообществом?

Форум посетили не только представители бизнеса, но и международные эксперты, которые разрабатывают и формируют водородную политику в своих странах и Европейском Союзе. Мы рады приветствовать участников форума более чем из 16 стран, которые готовы поддерживать Украину на пути реформирования энергетической системы.

А представители Всемирной водородной организации и национальных европейских ассоциаций готовы поделиться собственным опытом по имплементации водорода в экономику страны, города, частного лица и продемонстрировать стратегии, которые уже работают в их странах.

Каким образом водородные технологии можно интегрировать в энергетический комплекс Украины?

Главный вопрос, который активно обсуждался на форуме, – это балансирование нашей энергосистемы. И именно использование водорода должно стать тем толчком, который сделает генерацию отечественной электроэнергии "зеленее". То есть без вредных выбросов углерода и сжигания традиционных источников энергии, таких как уголь и природный газ. На форуме присутствовали международные компании, которые уже имеют положительный опыт реализации таких проектов, массово запуская водородные автомобили в муниципальные системы столиц Европы. Спикеры представили эти проекты во время своих выступлений.

По собственному опыту скажу, что был поражен, посетив парижскую конференцию по водороду HyVolution-2018 и энергетические форумы в Северной Америке. Мы привыкли представлять, что водородные технологии – это фантастика из романов Жюля Верна. Во время HyVolution-2018 я увидел воочию современные водородные технологии и разработки. Проводил тест-драйв серийных водородных автомобилей компаний Toyota и Hyundai, общался с разработчиками водородной лодки, самолетов, мотоциклов и прочего. Например, наиболее перспективными направлениями в Европе считаются портативные системы енергогенерации (3-5 кВт), так называемые энергетические рюкзаки, которые всегда рядом с владельцем. Такая себе "энергетическая улитка. И промышленные станции водородной энергетической генерации от 30 кВт. Эти новейшие системы готовы к внедрению в Украине уже сегодня.

Глобальный бизнес поддерживает развитие водородных технологий в мире?

Мировые корпорации делятся на две группы. Первая – это те, кто остался в прошлом, по-прежнему остались производители паровых моторов, и вторая – это социально ответственные компании, которые понимают, что нужно не выжимать природные ресурсы, а внедрять новое устойчивое развитие.

Так, в 2017 году мировые промышленные гиганты, такие как Air Liquide, Audi, BMW, Bosch, GM, Honda Motor Co. Ltd, Hyundai Motor Company, Toyota Motor Corporation основали "Всемирный водородный совет". Эти компании считают, что водородные технологии к 2030 году смогут занять 18% и сформировать энергетический рынок с доходами до 2,5 трлн долларов США. И эти компании планируют инвестировать до 25 млрд долларов США в ежегодное развитие водородных технологий.

Есть ли планы по внедрению водородных проектов в Украине?

Я надеюсь, что в ближайшее время мы представим такой проект. Как председатель "Tokmak Solar Energy", крупнейшей солнечной станции в Украине, я очень много внимания уделяю вопросу сохранения электроэнергии. И в этом году на базе нашей солнечной электростанции мы планируем начать реализацию первого проекта по аккумулированию солнечной энергии в водород и последующую ее подачу в сеть в периоды нестабильного энергоснабжения. Речь идет о периодах спада солнечной и ветровой активности и, как следствие, – дисбаланса в энергоснабжении. Водород является тем балансирующим элементом, который решит указанный вопрос.

Какие страны уже реализовали водородные стратегии и какие перспективы Украины в этой области?

На парижской климатической конференции 2015 года водородная энергетика была заявлена как перспективная и такая, которая способна сдерживать общее потепление и уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Сегодня мы можем говорить, что стратегии развития стран мира предусматривают развитие водородной энергетики.

Яркий пример – Япония, заявила о закрытии к 2030 году всех атомных электростанций и переходе на водородную энергетику. Успешно реализует водородные проекты Канада. В стране не просто активно внедряется автомобильный транспорт на водородных батареях, но и реализованы проекты по полному энергообеспечению городских кварталов путем использования балансирующих мощностей водорода. Исландия изучает возможности полного перехода на водородную составляющую к 2050 году, а Индия планирует в следующие два года наладить выпуск более миллиона автомобилей на водородных топливных элементах. Европейский Союз совместно с проектом FCH Европейской Комиссии реализуют проект развития водородных авто для Европы с нулевым выбросом. В общем Европейская Комиссия занимается разработкой более 250 проектов из водорода общей стоимостью 1,5 млрд евро.

Мир только начинает осваивать безграничный потенциал водородной энергетики. Поэтому Украина имеет равные стартовые условия с другими странами мира и надо приобщаться к развитию этих технологий. Что позволит Украине войти в новое поколение ответственных, развитых и высокотехнологичных стран.