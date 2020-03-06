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Алена Дегрик Шевцова – в топ-8 самых успешных женщин украинской fintech-индустрии по версии PaySpace Magazine

6 марта, 18:36

PR

В честь приближающегося Международного женского дня украинское отраслевое издание PaySpace Magazine представило свой рейтинг

В честь приближающегося Международного женского дня украинское отраслевое издание PaySpace Magazine представило свой рейтинг восьми самых успешных женщин, "которые меняют и активно движут украинский рынок финтеха". В него вошла CEO процессинговой компании LeoGaming международной платежной системы LEO Алена Дегрик Шевцова.

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В списке также оказались:

  1. Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы;
  2. Инга Андреева, генеральный директор представительства Masterсard Europe в Украине;
  3. Алена Андроникова, CEO Moneyveo;
  4. Инна Тютюн, заместитель главы правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний;
  5. Кейт Щеглова, главный редактор Future Magazine, старший проектный менеджер по разработке стратегии финансовых технологий в НБУ;
  6. Ульяна Штибель, вице-президент инвестиционной платформы Highcastle.co;
  7. Анастасия Шевченко, генеральний директор Lugera Ukraine.

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Ранее Алена Дегрик рассказывала о том, как Apple Card оживила интерес к металлическим банковским картам, и объясняла, почему большие маркетплейсы уходят в финансовые услуги.

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