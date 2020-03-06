Алена Дегрик Шевцова – в топ-8 самых успешных женщин украинской fintech-индустрии по версии PaySpace Magazine

В честь приближающегося Международного женского дня украинское отраслевое издание PaySpace Magazine представило свой рейтинг восьми самых успешных женщин, "которые меняют и активно движут украинский рынок финтеха". В него вошла CEO процессинговой компании LeoGaming международной платежной системы LEO Алена Дегрик Шевцова.
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В списке также оказались:
- Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы;
- Инга Андреева, генеральный директор представительства Masterсard Europe в Украине;
- Алена Андроникова, CEO Moneyveo;
- Инна Тютюн, заместитель главы правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний;
- Кейт Щеглова, главный редактор Future Magazine, старший проектный менеджер по разработке стратегии финансовых технологий в НБУ;
- Ульяна Штибель, вице-президент инвестиционной платформы Highcastle.co;
- Анастасия Шевченко, генеральний директор Lugera Ukraine.
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Ранее Алена Дегрик рассказывала о том, как Apple Card оживила интерес к металлическим банковским картам, и объясняла, почему большие маркетплейсы уходят в финансовые услуги.
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