Альтернатива "Северному потоку – 2": как строительство EastMed повлияет на Украину

Эксперт назвал возможные выгоду и ущерб от строительства нового газопровода от израильского месторождения в Европу

Фото: "Газпром"

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Украина может извлечь выгоду от строительства нового газопровода EastMed, который будет транспортировать природный газ с Левантийского бассейна в Европу. Об этом сайту "Сегодня" сказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

"Этот газопровод нас напрямую, понятно, не коснется, но газопроводы типа TANAP (газопровод, транспортирующий газ из азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции – Ред.), можно использовать для поставок газа в Украину для диверсификации источников поставки", – сказал Дяченко.

В то же время эксперт отметил, что этот газопровод создаст конкуренцию российскому газу, что может отразиться и на Украине.

"Для нас не очень хорошо, если российский газ будут вытеснять, – объяснил Дяченко, – поскольку мы его транспортируем, ведь мы будем терять транзитные потоки. С другой стороны, диверсификация Европы – политический плюс для нас".

Напомним, в 2010 году неподалеку от уже разрабатывавшегося на тот момент месторождения "Тамар" в израильских водах Средиземного моря было открыто крупнейшее месторождение газа в истории Израиль – "Левиафан", ресурсы которого оцениваются в 620 млрд куб. м газа.

Мы также сообщали, что на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент Украины Владимир Зеленский договорился изучить возможность расширения Южного газотранспортного коридора.

А тем временем трубоукладчик "Северного потока – 2", компания Allseas, приостановила строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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