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Амбициозная задача: Украина может перейти на собственное ядерное топливо

Сегодня, 14:14

Президент Порошенко анонсировал создание завода в составе "Энергоатома"

Фото: Getty Images
Амбициозная задача: Украина может перейти на собственное ядерное топливо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f8a/dd7/5c8f8add7f841.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f8a/dd7/5c8f8add7f841.jpg Экономика Президент Порошенко анонсировал создание завода в составе "Энергоатома"

Украина должна обеспечить атомные электростанции ядерным топливом собственного производства. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время посещения Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).

"Следующим стратегическим шагом поставки топлива должно стать обеспечение украинских атомных электростанций ядерным топливом собственного производства. Я уверен в том, что это очень амбициозная и своевременная задача, потому что речь идет о создании собственного завода по изготовлению ядерного топлива, причем в составе "Энергоатома", – сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что если раньше в поставках ядерного топлива в Украину была монополия российского производителя, то сейчас наша страна активно переводит атомные энергоблоки на американское топливо производства компании Westinghouse. В частности, энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции 24 июля 2018 года перешел на топливо американской компании Westinghouse.

"Теперь таких блоков шесть из тринадцати, это 46%. Почти половина атомной генерации Украины перешла на американское топливо, и по моему настоянию процесс диверсификации продолжается. Это происходит без потери показателей качества или себестоимости продукции. Мы сохраняем конкурентную среду, и диверсификация происходит исключительно на Украину", - сказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что еще одним шагом по обеспечению независимости от России в сфере атомной энергетики должно стать строительство в Украине централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива.

Как известно, оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по сделкам с компаниями ТВЭЛ и Westinghouse Electric Sweden.

Westinghouse поставляет топливо украинских АЭС с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. Ранее вице-президент и управляющий директор Westinghouse Азиз Даг отмечал, что Westinghouse готова поставлять ядерное топливо на все атомные электростанции Украины

При этом президент Украины Петр Порошенко подчеркивал, что Украина должна снизить долю закупки ядерного топлива в РФ до 45%. По словам главы государства, диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины является важной целью для обеспечения энергобезопасности страны.

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Тег АЭС, энергоатом, ХАЭС, Ядерное топливо, ТВЭЛ, Петр Порошенко, Westinghouse

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Источник:

УНИАН

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