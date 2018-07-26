Американцы стали чаще обращаться за пособием по безработице

Сегодня, 08:07

Показатели при этом все равно остаются на 49-летнем "дне"

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тысяч и составило 217 тысяч человек. Об этом сообщается в отчете министерства труда США.

Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен с 207 тыс. до 208 тыс., но остался минимальным с 1969 года.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 8 тыс. с ранее объявленного уровня, до 215 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 218 тыс. с 220,75 тыс.

Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 июля, сократилось на 8 тыс. – до 1,745 млн с пересмотренных 1,753 млн на предыдущей неделе.

Аналитики прогнозировали сокращение на 18 тыс. с ранее объявленных 1,751 млн, до 1,733 млн.

Ранее также стало известно, что американцы массово возвращаются с пенсии на работу.

Напомним, средняя пенсия в США – в 20 раз выше украинской. При этом американцы отдают в пенсионный фонд всего 15% от своей зарплаты, размер социального взноса для украинцев – 22%.
США, пособие, американцы, безработица

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Источник:

Интерфакс-Украина

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