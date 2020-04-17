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Американская нефть рухнула в цене до антирекорда за 18 лет

17 апреля, 12:41

Ксения Капустинская

Стоимость сорта WTI опустилась ниже 19 долларов за баррель

Несмотря на рост цен на эталонную марку Brent, американская нефть WTI продолжает дешеветь. Цена майского контракта 17 апреля опустилась ниже 19 долларов за баррель. Так дешево этот сорт нефти не стоил с января 2002 года.

Так, фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи по данным на 12:30 по киевскому времени опустился в цене на 1,59 доллара (8%) – до 18,28 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила 19,87 доллара за баррель, оставшись на уровне предыдущей сессии.

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Напомним, несмотря на то, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, трейдеры опасаются, что спрос на черное золото просядет слишком сильно. По прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался в том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем Саудовская Аравия этому способствовала, почему США это "проспали" и чем все закончится. Также мы выяснили, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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нефть США цена на нефть WTI баррель

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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