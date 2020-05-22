Американская торговая сеть: новые привычки покупателей на карантине станут долговременными

Глава крупнейшей в США компании розничной торговли Walmart рассказал про поведение покупателей на карантине

Влияние пандемии серьезно сказалась на покупательском поведении, включая взлет онлайн-продаж, причем новые привычки покупателей могут оказаться долговременными. Об этом рассказал глава крупнейшей в США компании розничной торговли Walmart Inc. Джон Фернер.

"Тяжело сказать, как долго продержатся эти изменения, хотя я считаю, что многие окажутся долговечными", – сказал Фернер.

По его мнению, в некоторые периоды прошлого квартала рост онлайн-заказов с услугой самовывоза составлял 300%.

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Несколько дней назад Walmart сообщил, что интернет-продажи в первом квартале выросли на 74%, что побудило компанию задействовать еще 2,4 тыс. магазинов для доставки онлайн-заказов.

При этом компания отложила запуск сервиса быстрой доставки Walmart+, который мог бы конкурировать с Amazon Prime.

"Тот факт, что мы являемся многоканальным ритейлером, помог Walmart в последние месяцы", – сказал он.

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За три месяца 2020 года Walmart нарастил чистую прибыль и выручку, а продажи в США выросли на 10%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что шведская компания IKEA, которая ранее перенесла сроки открытия магазина в Киеве, теперь запускает онлайн-торговлю в Украине.

14 мая онлайн-магазин шведской компании IKEA, который был запущен в тестовом режиме, теперь заработал в полную силу. Так, на сайте доступны для заказа уже около 3600 товаров для дома.

К слову, с 11 мая в Украине вновь открылись непродуктовые магазины и частично ТРЦ. Это связано с решением Кабмина ослабить ограничения. К выходу из карантина также готовят и транспорт:

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