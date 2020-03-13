Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

США готовы "немедленно" поставлять нефть в Беларусь

13 марта, 20:28

Виктория Подолянец

Беларусь несколько месяцев искала варианты поставки нефти после неудачных переговоров с российскими производителями

После масштабного снижения цен на "черное золото", которое случилось из-за конфликта России и Саудовской Аравии, стало известно, что Беларусь может получить американскую нефть в самые сжатые сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США со ссылкой на телефонный разговор госсекретаря Майка Помпео с главой МИД Беларуси Владимир Макеем.

Соединенные Штаты выразили готовность немедленно начать продажу нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам. Ранее у Минска возникли недоразумения с Москвой относительно покупок российской нефти.

"Государственный секретарь подтвердил желание американских компаний начать немедленно продавать нефть Беларуси по конкурентным рыночным ценам", — говорится в сообщении Госдепа.

Помпео и Макей обсудили усиление двусторонних отношений, в частности, путем организации визита американской торговой делегации высокого уровня в Минск в 2020 году.

Реклама

Ранее в морской порт Южный прибыл первый танкер с нефтью, которую заказала Беларусь из-за разногласий с поставками нефти из России.

Сайт "Сегодня" писал о том, что Украина планирует начать транзит нефти для белорусской нефтепереработки по магистральному нефтепроводу "Одесса – Броды", а также транспортировать ресурс железнодорожным транспортом.

В тренде
"Коррупционный клещ": Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ

Напомним, правительство Беларуси обсуждало с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии варианты поставок нефти, поскольку считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

Россия готова снизить стоимость энергоносителей для Минска в обмен на присоединение Беларуси к РФ.

А недавно власти Беларуси заявили, что не видят целесообразности в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией до решения нефтяных вопросов.

Ранее мы писали, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли авиаудары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Почему это выгодно России, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть Россия США Беларусь

Источник: Громадське телебачення

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявление
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявлениеЭкономика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
Индексация пенсий по-новому: когда добавят и сколько
Индексация пенсий по-новому: когда добавят и сколькоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...