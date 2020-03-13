США готовы "немедленно" поставлять нефть в Беларусь

Беларусь несколько месяцев искала варианты поставки нефти после неудачных переговоров с российскими производителями

После масштабного снижения цен на "черное золото", которое случилось из-за конфликта России и Саудовской Аравии, стало известно, что Беларусь может получить американскую нефть в самые сжатые сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США со ссылкой на телефонный разговор госсекретаря Майка Помпео с главой МИД Беларуси Владимир Макеем.

Соединенные Штаты выразили готовность немедленно начать продажу нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам. Ранее у Минска возникли недоразумения с Москвой относительно покупок российской нефти.

"Государственный секретарь подтвердил желание американских компаний начать немедленно продавать нефть Беларуси по конкурентным рыночным ценам", — говорится в сообщении Госдепа.

Помпео и Макей обсудили усиление двусторонних отношений, в частности, путем организации визита американской торговой делегации высокого уровня в Минск в 2020 году.

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Ранее в морской порт Южный прибыл первый танкер с нефтью, которую заказала Беларусь из-за разногласий с поставками нефти из России.

Сайт "Сегодня" писал о том, что Украина планирует начать транзит нефти для белорусской нефтепереработки по магистральному нефтепроводу "Одесса – Броды", а также транспортировать ресурс железнодорожным транспортом.

Напомним, правительство Беларуси обсуждало с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии варианты поставок нефти, поскольку считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

Россия готова снизить стоимость энергоносителей для Минска в обмен на присоединение Беларуси к РФ.

А недавно власти Беларуси заявили, что не видят целесообразности в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с Россией до решения нефтяных вопросов.

Ранее мы писали, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли авиаудары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Почему это выгодно России, смотрите в видеосюжете:

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