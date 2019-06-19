Американские партнеры поддерживают запуск рынка электроэнергии в рамках "Безопасного режима"

До запуска рынка электроэнергии остается меньше двух недель

Запустить рынок электроэнергии следует в рамках "Безопасного режима". Иностранные специалисты настаивают на внедрении четких правил в расчетах за электроэнергию, совершенствовании систем учета потребленных киловатт и ограничении роста цен на электроэнергию для населения. "Сегодня" узнали – кто обеспечит стабильность цен для украинцев.

Американские партнеры Украины поддерживают запуск рынка электроэнергии в рамках "Безопасного режима". Об этом говорится в сообщении Агентства США по международному развитию. Его представители считают, что для запуска оптового рынка электроэнергии следует ввести ряд мер, в том числе механизм специальных обязанностей. Он сделает невозможным рост тарифов на свет для населения.

Накануне в правительстве окончательно определились, на кого и в каких объемах возложить эти спецобязанности. Согласно решению министров, несколько производителей электроэнергии будут продавать часть своих киловатт по фиксированной цене.

"На ПСО ложатся обязанности Энергоатома – 90%, и 20% – Укргидроэнерго. Энергоатом продает 90% по тем тарифам, которые были и до рынка, но 10% ему дают продавать на рынке "на сутки вперед" – где цена в три раза больше. Поэтому Энергоатом от этого только выиграет", – отметил Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Как заверили в правительстве – такое решение согласовали с Нацкомиссией регулирования энергетики и комуслуг. Эксперты считают его вполне логичным.

"Сейчас возложение ПСО на АЭС и на Гидроэлектростанции, на которых объективно себестоимость ниже, чем для тепловых предприятий – ТЕЦ и ТЕС, поэтому когда на них возложили обязанности поставлять электроэнергию по фиксированному тарифу для нужд населения – это позволяет не допустить повышения тарифов для населения", – отметил Борис Кушнирук, эксперт по энергетическим вопросам

До запуска самого рынка электроэнергии остается меньше двух недель. Накануне парламент решил не выносить на рассмотрение законопроект об отсрочке начала работы энергорынка на год. Поэтому альтернативы первому июля не видят ни львиная доля депутатов, ни правительство, ни подавляющее большинство зарубежных партнеров Украины.

Ранее стало известно, что Украинская энергобиржа (УЭБ) полностью готова к проведению торгов на электронных аукционах для продажи электроэнергии по двусторонним договорам с целью выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению.

Глава биржевого комитета УЭБ отметил, что на аукционах будет установлено ограничение цены электроэнергии, чтобы пройти период перехода к новой модели рынка без повышения цен.

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