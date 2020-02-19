Американские санкции взвинтили мировые цены на нефть

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Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на новостях о введении санкций США в отношении дочерней компании российской Роснефти Rosneft Trading, S.A, против которой также действуют и украинские санкции. ограничительные меры были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской госкомпании PDVSA, в частности, в Западную Африку и Азию, в период с августа 2019-го по январь 2020 года. Они не распространяются на саму "Роснефть".

Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 13:13 по киевскому времени выросли на 1,26% – до 58,48 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,3%, до 52,97 доллара за баррель.

В целом нефтяные фьючерсы дорожают с прошлой недели, однако их цена с начала года снизилась почти на 15% из-за последствий вспышки коронавируса в Китае, отмечает Bloomberg.

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Ранее из-за опасений инвесторов о спаде спроса в Китае на энергоносители котировки нефти рекордно обрушились.

Напомним, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в двух десятках стран. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Сейчас происходит эвакуация украинцев из очага коронавируса.

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