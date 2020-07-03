АМКУ оштрафовал компанию, которая продавала "лекарство от коронавируса"

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 528 тысяч грн компанию "Юрия-Фарм" за распространение недостоверной информации о препарате "Декасан". Ранее АМКУ запретил рекламу "лекарств от коронавируса".

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"Антимонопольный комитет Украины вынес решение по делу ООО "Юрия-Фарм" за распространение в рекламном ролике своего препарата ложной информации о его способности бороться с коронавирусами. Такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и получило конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств, которые не распространяли ложных сведений о лечебных свойствах собственных препаратов", – говорится в сообщении.

Так, в рамках постоянного мониторинга нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в рекламе лекарственных средств АМКУ обнаружил ролик средства "Декасан", в котором распространялась информация, что он "Действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы".

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"Однако никакой информации о таких свойствах не было в инструкции "Декасан". Также отсутствовали какие-либо клинические исследования, которые подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни Covid-19. Кроме этого, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины", - отметили в АМКУ.

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За нарушение закона "О защите от недобросовестной конкуренции" на ООО "Юрия-Фарм" наложен штраф в размере 528 тысяч грн.

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"Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения", – отметили в АМКУ.

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег производителей антисептиков или дезинфицирующих средств от распространения ложной, неполной и неточной информации о способностях этих средств уничтожать вирусы, в том числе COVID-19.

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