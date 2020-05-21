АМКУ предупредил авиакомпании: что рекомендовали

В авиации накануне послабления карантина появляются все новые правила. Недавно европейские структуры опубликовали свои предписания. Теперь Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билетов до завершения карантина. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

"Такая информация может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности", – рассказали в АМКУ.

По имеющейся в Комитете информации, авиаперевозчики распространяют информацию о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантинные ограничения на осуществление регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок.

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Поэтому АМКУ рекомендует:

воздержаться от распространения неполной информации, содержание которой касается продажи билетов с 23 мая 2020 года;

предоставлять потребителю авиауслуги полную и актуальную информацию, в случае если авиасообщение между Украиной и другими странами не будет открыто;

предоставлять потребителям авиа услуг полные и доступные сведения обо всех вариантах обслуживания, предусмотренных авиационными правилами, в частности путем размещения на собственном сайте информации по возмещению стоимости авиабилетов в связи с отменой рейсов.

О результатах рассмотрения рекомендаций авиакомпании должны сообщить в Антимонопольный комитет в 10-дневный срок со дня их получения.

"Хотим напомнить авиаперевозчикам, что нарушение Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" влечет наложение штрафа в размере до пяти процентов дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф", – добавили в АМКУ.

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Меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации, хотя сейчас сложно предположить, когда и как произойдет полный выход стран из режима изоляции. Однако в ЕС накануне летних отпусков спешат проработать все детали, а также значительно поддержать туристический бизнес деньгами.

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