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АМКУ распорядился снизить тарифы за тепло: подробности

17 января, 17:22

Поскольку цены на газ снизились, теплопоставляющие компании и органы местного самоуправления должны предпринять меры

/ Фото: Pixabay

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал теплопоставляющим предприятиям ежемесячно, начиная с января, снижать потребителям начисления за отопление и горячую воду до конца отопительного сезона.

"Основанием для уменьшения начислений является снижение более чем на 20% цены на природный газ, которая является основной составляющей себестоимости тепловой энергии", – полагают в АМКУ.

Там отмечают, что теплопоставляющие компании и органы местного самоуправления должны принять меры по изменению размера начислений за отопление и горячую воду в течение отопительного периода 2019-2020 года в связи с уменьшением цены на природный газ.

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Кроме того, теплопоставляющие компании и органы местного самоуправления должны обеспечить своевременное информирование потребителей о принятых мерах по изменению размера начислений за отопление и горячую воду, а также осуществить в полном объеме перерасчет всем категориям потребителей за непредоставленные либо предоставленные не в полном объеме или несоответствующего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что платежки за тепловую энергию в декабре могут быть снижены на 300-400 грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он объяснил такую возможность корректировкой рыночной цены на газ. При этом "Нафтогаз" уже продлил срок отказа от страховой цены на газ для украинцев.

Также мы сообщали, что с 1 января 2020 года в Украине действуют два тарифа на газ для населения. Первый – страховая цена. Она составит около 7-8 грн за кубометр (зависимо от региона), второй – "рыночный".

А в конце декабря в студии новостей "Сегодня" Гончарук заявил, что уже в декабре граждане Украины ощутят удешевление газа. Причем, по словам премьера, те, кто пользуется индивидуальным отоплением, то есть – покупает газ, уже видят серьезный прогресс.

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Источник: УНИАН

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